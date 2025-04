I Fantastici 4: Gli Inizi, il nuovo spettacolare trailer svela il Silver Surfer di Julia Garner

Il Silver Surfer di Julia Garner fa il suo debutto nel nuovo trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, pronto a uscire nelle sale di tutto il mondo il 25 luglio prossimo.

La Prima Famiglia Marvel si unirà ufficialmente al Marvel Cinematic Universe quest'estate e porterà con sé il Divoratore di Mondi (Galactus) e il suo araldo, Silver Surfer.

L'attesissimo film è un reboot dei Fantastici Quattro con un cast tutto nuovo che comprende Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm/Donna invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johny Storm/Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa. Sono gli eroi del loro mondo, ma il loro pianeta sarà minacciato da Galactus (Ralph Ineson) e da Silver Surfer (Julia Garner).

Sue Storm incinta e la prima apparizione di Silver Surfer

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

I Fantastici Quattro vede protagonisti quattro astronauti trasformati in supereroi dopo l'esposizione ai raggi cosmici nello spazio. Reed Richards (Pedro Pascal) acquisisce la capacità di allungare il suo corpo a lunghezze sorprendenti. Il suo interesse sentimentale, Sue Storm (Vanessa Kirby), ha il potere di diventare invisibile e creare campi di forza. Il fratello di Sue, Johnny Storm (Joseph Quinn), può trasformare il suo corpo in fuoco e anche volare. E Ben Grimm (Moss-Bachrach), il migliore amico di Reed, si è trasformato in La Cosa. Ciò significa enormi massi arancioni per un corpo che gli conferiscono una super forza e una bassa autostima.

Vanessa Kirby è Sue Storm nel trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

La Donna Invisibile di Kirby, come confermato nel trailer, sarà incinta nel corso della trama del film. Questa è la prima volta che la Marvel presenta una supereroina mamma lavoratrice. Nella loro timeline, il gruppo di eroi sono note celebrità. Appaiono nei talk show e sono oggetto di video di ringraziamento adulatori da parte di bambini e pompieri. Sembra che non ci sia nulla che non possano affrontare, persino la prospettiva di trovare babysitter mentre salvano il mondo.

Nel filmato, Reed Richards rivela in una conferenza stampa a una popolazione preoccupata: "Vi proteggeremo". Il filmato si apre con una grande sorpresa con l'apparizione della versione femminile di Silver Surfer (Julia Garner). La villain rivela alla squadra che il loro pianeta è stato segnato e che è pronto per essere annientato.