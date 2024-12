Marvel dà il benvenuto al suo nuovo Spider-Man nel trailer della serie in arrivo su Disney+

Ancora una nuova iterazione per il classico Arrampicamuri della Marvel che arriva il mese prossimo in streaming

Disney+ ha diffuso in streaming il trailer della prossima serie originale Marvel Animation Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere. La serie animata, composta da 10 episodi, debutterà sulla piattaforma digitale il 29 gennaio 2025.

Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere segue Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le radici del personaggio nei fumetti.

Nella versione originale, il ricco cast vocale comprende Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox. Head writer è Jeff Trammell e Mel Zwyer è il supervising director. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Trammell sono gli executive producer.

Un nuovo Spider-Man, le origini del progetto

Inizialmente annunciata come prequel dei film sull'Uomo Ragno del MCU con protagonista Tom Holland, la serie si dirama invece in una linea temporale alternativa in cui Peter Parker ha come mentore Norman Osborn (Colman Domingo) anziché Tony Stark/Iron Man.

Nel trailer, il protagonista indossa una tuta fatta in casa (ispirata a Spider-Man: Homecoming del 2017) e si vede combattere contro villain meno noti come lo Scorcher e il velocista Speed Demon prima di ottenere una Oscorp Spider-suit (basata sulla tuta della Fondazione Futuro dei Fantastici Quattro).

Tra i personaggi che compaiono nella serie, ci sono zia May (Kari Wahlgren), il compagno di classe Harry Osborn (Zeno Robinson), la stella del football Lonnie Lincoln (Eugene Byrd) e la migliore amica di Peter, Nico Minoru (Grace Song) delle Runaways.