The Mandalorian & Grogu, tantissima azione e i poteri di Baby Yoda nel trailer della Star Wars Celebration

Lucasfilm e Disney hanno svelato un primo filmato di The Mandalorian & Grogu, il film di Star Wars tratto dalla serie televisiva The Mandalorian di Disney+, alla Star Wars Celebration di Tokyo, in Giappone.

Jon Favreau, che ha diretto il film e lo ha co-scritto con Dave Filoni, era presente per presentarlo. Si tratterà del primo film del franchise al cinema dopo la conclusione della saga degli Skywalker con Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Nel filmato, ricco di azione, compaiono degli snowtroopers all'interno di un AT-AT pronti a combattere. Poi, in quello che sembra essere una sorta di omaggio all'apertura del film originale del 1977, in cui i Ribelli si preparavano e poi venivano massacrati dagli stormtroopers invasori, il Mandaloriano si apre un varco nello scafo dell'AT-AT, poi, in un'unica ripresa continua, fa esplodere, pugnala, piroetta e combatte tra gli snowtroopers, facendosi strada attraverso lo scafo e poi il corridoio, fino a raggiungere la porta della cabina di pilotaggio, che si chiude rapidamente.

Prima occhiata al personaggio di Sigourney Weaver

Pedro Pascal e Sigourney Weaver alla Star Wars Celebration

Il filmato mostra anche il misterioso personaggio interpretato da Sigourney Weaver che si rivolge a Mando e Grogu, ricordando al primo che lavora per lei. Seguono diverse scene di combattimento in grande stile: un AT-T che cade dal lato di una scogliera innevata, Grogu che usa i suoi poteri, Grogu che nuota sott'acqua.

L'irresistibile baby Yoda entra in azione

Il filmato si conclude con un breve sguardo a Jeremy Allen White nei panni di Rotta the Hutt, il figlio del signore del crimine Jabba the Hutt, che alza le mani in segno di trionfo in una sorta di arena di combattimento, per poi tagliare su Grogu sugli spalti che mangia quella che è la versione di Star Wars dei popcorn.

Non ci sono notizie ufficiali su quando il filmato verrà pubblicato online, ma la Star Wars Celebration sarà trasmessa da Good Morning America della ABC venerdì mattina, quindi è possibile che il filmato venga diffuso durante la trasmissione. The Mandalorian & Grogu uscirà nei cinema il 22 maggio 2026.