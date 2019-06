Marvel Studios, una produttrice afferma: "Il nome X-Men è antiquato"

Secondo la produttrice dei Marvel Studios Victoria Alonso il nome X-Men sarebbe antiquato visto che la storia è ricca di personaggi femminili.

X-Men: Dark Phoenix, una scena con Jessica Chastain e Sophie Turner

"Non so dove ci porterà il futuro" ha dichiarato la Alonso "ma è buffo vedere che le persone li chiamano ancora X-Men. E' pieno di supereroine in quel gruppo di X-Men, perciò credo che sia un nome antiquato."

Jennifer Lawrence, interprete di Mystica, concorda con questa visione: "Le donne sono quelle che salvano gli uomini in continuazione da queste parti. Forse dovremmo cambiare il nome in X-Women."

Lo stesso Ryan Reynolds, che interpreta il mutante Deadpool, ha parlato di "sfacciato sessismo" nel nome X-men preferendogli il più neutrale "X-Force." E un film sulla X-Force era in programma prima dell'acquisizione di Fox da parte di Disney. Resta da capire se il capo di Marvel Kevin Feige porterà avanti il progetto.

Al riguardo la Alonso specifica: "Non so ancora cosa accadrà, vedremo. Si sono appena uniti al Marvel Cinematic Universe. X-Men: Dark Phoenix sarà l'ultimo film sotto l'etichetta Fox. Per scoprire cosa accadrà dopo non ci resta che aspettare."

Potete leggere la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix, in uscita oggi al cinema.