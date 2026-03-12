Marvel agli Oscar con una reunion di supereroi: “Arrivano star e alieni”

Cosa accadrà sul palco degli Oscar durante la prestigiosa nottata? Ancora non è dato saperlo, ma i Marvel Studios hanno in serbo sorprese clamorose.

La 98° edizione degli Oscar è ormai dietro l'angolo e si profilano sorprese clamorose durante la nottata per rinnovare una cerimonia sempre meno appetibile per il grande pubblico, visti gli ascolti delle ultime edizioni. Tra le anticipazioni svelate dagli organizzatori si profila una clamorosa reunion Marvel che coinvolgerà supereroi umani e... alieni.

Robert Downey Jr. sul palco del San Diego Comic-Con 2024

Quali supereroi parteciperanno alla reunion Marvel

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della cerimonia degli Oscar 2026, la produttrice esecutiva Katy Mullan ha sganciato la bomba dichiarando:

"Avremo superstar, supereroi, e ci sarà perfino un extraterrestre sul palco".

Il palco in questione è naturalmente quello del Dolby Theatre, ma chi sarà l'alieno in questione? Al momento le bocche sono cucite, per catturare la massima attenzione del pubblico. Quasi certamente il momento dedicato a Marvel previsto durante la cerimonia sarà legato alla promozione di Avengers: Doomsday, in arrivo a dicembre. I rumor scommettono sulla presenza di star come Chris Hemsworth (Thor) o di altri membri del cast MCU recenti.

Ricordiamo che Robert Downey Jr. è già confermato tra i presentatori della serata così come Gwyneth Paltrow, Pedro Pascal, Channing Tatum e Lewis Pullman. Tutti attori legati al passato, presente e futuro dell'MCU, il che potrebbe anticipare una reunion davvero grandiosa. Resta da capire chi sarà l'alieno in arrivo.

Le altre reunion in arrivo sul palco degli Oscar 2026

Come annunciato in precedenza, Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy e Rose Byrne saliranno sul palco per reunion del cult comico al femminile Le amiche della sposa.

Mandy Moore, che non è nuova alle coreografie dei musical degli Oscar, tornerà a occuparsene quest'anno promettendo scintille per l'esecuzione live di due dei cinque brani candidati come miglior canzone: Golden da KPop Demon Hunters e I Lied to You da I peccatori. Anticipando un retroscena sulla coreografia di Golden, Moore ha svelato: "Continuavo ad avere questa visuale e ho parlato con Raj delle bellissime bandiere dorate. Seguitemi tutti. È così bello. Ci stavo lavorando oggi e ho pensato, 'Oh, non ho fatto molto con le bandiere', ma pensavo che sul palco, dopo aver visto i rendering, avrebbe potuto esserci una bellissima aria quando tutte le bandiere vengono esposte. Avremo questa bella storia che celebra la cultura coreana con autentici batteristi e cantanti coreani".

I produttori hanno, inoltre, promesso un momento speciale dedicato a I peccatori, il film più celebrato dell'anno con 16 nomination:

"Ci sarà un momento davvero speciale che renderà omaggio a quanto sia stato importante questo film quest'anno, a quanto sia amato dal pubblico e anche a quanto abbia avuto un'enorme risonanza a livello globale. Ci sentiamo davvero fortunati a poterlo celebrare con una grande interpretazione, con alcuni dei registi e con la narrazione che lo accompagna".

A condurre al cerimonia degli Oscar 2026, in programma nella notte tra il 15 e il 16 marzo, sarà il veterano del piccolo schermo Conan O'Brien.