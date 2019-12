Marvel: nuove anticipazioni sul prossimo arco narrativo dell'MCU svelate in un leak?

Nuove anticipazioni sul prossimo arco narrativo dell'MCU a cui stanno lavorando i Marvel Studios sarebbero state svelate in un leak. Come sappiamo, dopo Avengers: Endgame il futuro della saga potrebbe prendere direzioni differenti svelate - se confermato - da una fonte anonima.

Captain Marvel: Samuel L. Jackson in una scena

Molteplici fonti indicano Secret Wars come fonte per la prossima maxisaga che occuperà l'MCU. Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home avrebbero pavimentato il cammino alla futura direzione del franchise rivelando la natura benigna degli Skrulls che avrebbero preso il posto di Nick Fury e Maria Hill all'insaputa di tutti gli altri personaggi.

Un nuovo report diffuso da We Got This Covered anticiperebbe un'informazione chiave che riguarda il plot di Captain Marvel 2: l'attuale sceneggiatura del film vedrà ancora una volta Nick Fury impersonato dagli Skrulls. A quanto pare, il personaggio di Samuel L. Jackson farà ritorno sulla Terra, ma a un certo punto del film un gruppo di malvagi Skrulls lo farà prigioniero e prenderà il suo posto. A quanto pare solo alla fine di Captain Marvel 2 verrà rivelato che quello visto per gran parte del film non era il vero Nick Fury, mentre il futuro del vero capo della SHIELD resterà incerto.

Come hanno svelato le scene post-titoli di coda di Spider-Man: Far From Home, in quel caso Nick Fury era d'accordo con gli Skrulls ed era stato lui a chiedere di essere sostituito, ma stavolta la situazione - se il rumor troverà conferma - potrebbe essere ben più pericolosa.

