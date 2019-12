Marvel: Kevin Feige conferma l'arrivo di un crossover totale

Nel corso del CCXP, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato l'arrivo di un imponente crossover nell'MCU. L'intento di Marvel è di creare esperienze totalizzanti per il pubblico dei suoi film e a quanto pare il futuro si presenta roseo.

Avengers: Endgame ha riunito molti degli eroi più amati dell'MCU in una battaglia globale contro Thanos. Dopo la scomparsa di alcuni dei personaggi più amati, nuovi volti sono in arrivo nell'MCU, ma questo non significa che la grandezza dei piani Marvel non proseguirà.

"L'MCU è tutto interconnesso, ma ci concentriamo solo un film alla volta" ha spiegato Kevin Feige. "Cercheremo di realizzare il miglior Black Widow, il miglior Eternals possibile, il miglior Shang-Chi, i migliori Doctor Strange, Thor, Captain Marvel, Black Panther... ed evolveremo le loro storie." Feige aggiunge poi: "E' sempre divertente vedere tutte le storie unirsi in un piano totale che, vi garantisco, è in preparazione."

La Fase 4 dell'MCU si aprirà con Black Widow il 1 maggio 2020, seguiranno Eternals in uscita il 6 novembre 2020, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings la cui uscita è fissata per il 12 febbraio 2021, mentre in primavera 2021 approderanno su Disney+ le serie tv WandaVision e Loki.