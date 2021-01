Marvel, Kevin Feige: "Abbiamo pianificato l'MCU fino al 2026/2027"

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato che il suo team ha attualmente pianificato il Marvel Cinematic Universe per i prossimi cinque/sei anni, arrivando al 2026/2027. Durante il recente Disney Investor Day, Marvel Studios e Feige hanno annunciato alcuni progetti cinematografici aggiuntivi dell'MCU quali Ant-Man and the Wasp: Quantumania e il reboot Fantastic Four diretto da Jon Watts. La fase 4 dell'MCU, che inizia dopo gli eventi di Avengers: Endgame, prenderà ufficialmente il via con la premiere di WandaVision su Disney+ il 15 gennaio.

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany

Attualmente il Marvel Cinematic Universe sta vivendo la sua pausa più lunga fin dalla sua nascita. Fin dal 2013, i Marvel Studios hanno distribuito non meno di due film all'anno. L'ultimo film dell'MCu approdato nelle sale è stato Spider-Man: Far From Home, uscito a luglio 2019. Mentre si attende la conferma dell'uscita nei cinema di Black Widow a maggio 2021, condizioni sanitarie permettendo, Marvel ha deciso di differenziare il suo universo producendo anche serie tv dell'MCU che approderanno su Disney+ nei prossimi mesi.

La prima serie in arrivo sarà WandaVision, al via il 15 gennaio su Disney+. Promuovendo lo show in un'intervista a Collider, Kevin Feige ha anticipato i piani futuri di Marvel rivelando:

"A vari livelli di specificità, Marvel ha sempre programmato i futuri cinque/sei anni rispetto a quanto annunciato."

Questo significa che la compagnia avrebbe già fissato le uscite dei film e delle serie che ci aspettano di qui al 2026/2027. Ovviamente non tutti i piani attuali verranno rispettati senza modifiche.Inhumans, inizialmente previsto come film, è diventata una serie realizzata da ABC. Nel futuro prossimo, però, Kevin Feige dovrà integrare nell'MCU anche le acquisizioni di Fox: i Fantastici Quattro, X-Men e Deadpool 3 che, come confermato, sarà vietato ai minori e farà parte del MCU. Al riguardo, Kevin Feige ha commentato:

"Abbiamo una buona sensazione su dove stiamo andando e su quando lo faremo."