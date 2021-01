WandaVision, le prime reazioni della critica: la serie Marvel vince e convince

Sono state diffuse da poche ore le prime reazioni della critica estera dopo la visione in anteprima di WandaVision, e il sentimento generale è che la nuova serie Marvel è un piccolo capolavoro di stile, idee e scrittura, oltre che davvero ben recitato.

"Ho visto (due volte) i primi tre episodi di WandaviSion ed è un gioiello (o una gemma). È buffo, preciso, fresco, dvertente (partono le risate di sottofondo). Tutto ciò che c'è dietro sarà poi rivelato (ci danno solo degli indizi che non tutto è come sembra a WestView finora), ma non ho alcuna fretta di lasciare la città" scrive Nikki Novak di Fandango "Complimentoni a Elizabeth Olsen e Paul Bettany che si trasformano in grandi attori da sitcom e brillano di luce propria. Marvel ha davvero mostrato grande coraggio qui, pur lasciando la porta aperta al multiverso per permettere l'inserimento nel canon - tanto di cappello per la scena del magic show -. E poi è una di quelle serie da guardare ancora e ancora!".

"Elizabeth Olsen e Paul Bettany sono fantastici insieme in #WandaVision. La chimica tra i due viene fuori in maniera davvero brillante, e sono uno spasso da guardare. Bettany sembra divertirsi particolarmente, e si vede" commenta Brandon Davis di Comicbook "C'è così tanto cuore, mistero, divertimento e oscurità tra Wanda e Visione".

"Ricoprite di Emmy Elizabeth Olsen!" invoca Ash Crossan di Entertainment Tonight "In WandaVision è tipo 'Hey, cambieremo quasi tutto di te in ogni episodio' e lei 'Ok, vi dispiace se se spacco tutto con una performance coi fiocchi?'".

"WandaVision è completamente diverso da tutto quello che abbiamo visto finora nel MCU. È così bizzarro, divertente, e il mistero dietro è davvero intrigante (anche se uno slow burn). I fan delle sitcom vintage adoreranno l'attenzione ai dettagli e la precisione nei riferimenti, pur rimanendo genuinamente divertente" afferma Peter Sciretta di SlashFilm.

"Ho visto i primi tre episodi di WandaVision e mi sono totalmente innamorato con lo stile, il tono e lo storytelling. Un'ambientazione davvero unica e interessante nella quale vedere due potentissimi supereroi. Così tanto fascino, pericolo e dei grandiosi easter egg. Fantastici effetti pratici e gli switch tra le varie ratio. Adoro" dichiara Kevin McCarthy di ReelBlend. WandaVision arriverà il 15 gennaio in streaming su Disney+.