Agatha: All Along: la seconda stagione potrebbe essere all'interno della serie Vision

La seconda stagione di Agatha: All Along, potrebbe essere inglobata all'interno della serie Vision, capitolo finale di una trilogia che comprende anche WandaVision.

La Disney ha presentato Agatha: All Along nelle categorie delle commedie per la prossima stagione dei premi. Infatti, la star della serie tv, Kathryn Hahn, è stata recentemente nominata per un Golden Globe. Questo ha portato a speculare sul fatto che lo show potrebbe tornare per una seconda stagione, e nelle scorse ore dei rumor dicono che ci sono in lavorazione altri episodi della serie dei Marvel Studios.

Secondo Daniel Richtman, storico insider che molto spesso indovina le previsioni su film e serie, ci dovrebbe essere una seconda stagione e che l'ufficialità del progetto è molto vicina.

Agatha: All Along, la seconda stagione potrebbe arrivare?

Agatha All Along

Il finale di stagione di Agatha: All Along, si è concluso con Agatha Harkness che si è sacrificata per salvare Billy Maximoff, interpretato da Joe Locke, dando un bacio alla sua ex amante Rio Vidal, alias Morte (Aubrey Plaza).

Naturalmente, morire nel Marvel Cinematic Universe non significa necessariamente la fine della strada, soprattutto per una potente strega. Nei momenti finali dell'episodio, Agatha ritorna in forma di spirito e accompagna Wiccan nella sua ricerca di suo fratello Tommy.

Agatha All Along, i personaggi della serie a confronto con i fumetti

Nonostante la popolarità e la forte audience dello show, una seconda stagione sarebbe in qualche modo sorprendente, dato che l'imminente serie Vision è stata descritta come la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along.

Sembra che vedremo molto di più di Wiccan e Ghost Agatha nel MCU nei prossimi anni. A proposito di Visione, Richtman ha anche sentito dire che sia l'eroe interpretato da Paul Bettany, sia Ultron, con la voce di James Spader appariranno in forma umana.

All'inizio di quest'anno abbiamo scoperto che la serie Vision è stata rinnovata e che il produttore esecutivo di Star Trek: Picard, Terry Matalas, è stato nominato showrunner. La serie è attualmente in programma per la prima parte del 2026.

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany

Si dice che il lavoro di Matalas su Picard abbia impressionato molto i vertici dello studio. Il capo della Marvel, Kevin Feige, un appassionato di Star Trek, è persino apparso di recente con Matalas in un episodio di due ore del podcast di Star Trek Inglorious Treksperts. Kerry Condon e James D'Arcy appariranno nei panni dei rispettivi personaggi, F.R.I.D.A.Y e Jarvis, ma questo non è ancora stato confermato.