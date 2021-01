Deadpool 3 sarà vietato ai minori e farà parte del MCU, la conferma da Kevin Feige

Deadpool 3 farà ufficialmente parte del MCU e sarà un film vietato ai minori, come confermato ora da Kevin Feige.

Il presidente dei Marvel Studios ha affrontato l'argomento in un'intervista rilasciata a Collider in cui si rivelano alcuni dettagli dell'atteso terzo capitolo delle avventure dell'irriverente mercenario.

Kevin Feige, parlando di Deadpool 3, ha spiegato: "Sarà vietato ai minori e stiamo attualmente lavorando allo script".

Il presidente della Marvel ha inoltre aggiunto: "Ryan Reynolds sta supervisionando la stesura della sceneggiatura".

Il produttore ha spiegato che probabilmente le riprese non inizieranno prima della fine del 2021 e che l'attore canadese vuole essere certo che l'atteso sequel sia realizzato nel modo giusto. Feige ha ribadito: "Non verrà girato quest'anno. Ryan è un attore davvero impegnato e davvero di successo. Abbiamo alcune cose che abbiamo già annunciato e dobbiamo realizzare, ma è eccitante che si sia iniziato il lavoro".

Il capo dello studio ha ribadito: "Si tratta di un personaggio davvero diverso nel Marvel Cinematic Universe e Ryan è una forza della natura, è semplicemente fantastico vederlo portare quel personaggio in vita".