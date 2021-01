Marvel, Kevin Feige: “La pandemia non ha influito sui piani per la Fase Quattro”

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha commentato l'effetto della pandemia sulla Fase Quattro in occasione del debutto di WandaVision, che sarà disponibile su Disney+ a partire dal 15 gennaio. Intervistato dal New York Times, il produttore e principale supervisore creativo del Marvel Cinematic Universe ha commentato così l'effetto dell'emergenza sanitaria sulle strategie dello studio: "Se un impedimento simile fosse avvenuto nel 2018 o nel 2019, prima che uscisse Endgame, sarebbe stato un problema più grande." Ha poi aggiunto che nel caso specifico delle serie il ritardo è stato solo di poche settimane, anziché di un anno come accaduto per alcuni dei film.

Le parole di Kevin Feige lasciano quindi intendere che la Fase Quattro sia meno interessata a una trama orizzontale simile a quella della Infinity Saga, come si è potuto intuire anche dal fatto che l'ordine e il numero dei film sia stato modificato: nell'annuncio iniziale la Fase doveva concludersi alla fine di quest'anno con il prossimo lungometraggio dedicato a Thor, mentre ora finirà nel 2023 con la nuova incarnazione cinematografica dei Fantastici Quattro.

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena

La Fase Quattro inizierà tra pochi giorni con WandaVision, la prima miniserie televisiva prodotta dai Marvel Studios per Disney+, e continuerà nei prossimi mesi e anni con vari progetti per grande e piccolo schermo, tra cui Black Widow, Eternals, The Falcon and the Winter Soldier e Loki. Nel corso della Fase sono previsti i ritorni di eroi molto amati come Spider-Man, Doctor Strange, Ant-Man, Wasp e Captain Marvel, nonché l'esordio di nuovi personaggi importanti come She-Hulk, Ms. Marvel e Shang-Chi. Un film che sarà diverso in seguito a eventi recenti sarà Black Panther 2, attualmente previsto per l'8 luglio 2022 nelle sale statunitensi: in seguito alla morte di Chadwick Boseman, la sceneggiatura è stata riscritta, e non è previsto un recasting per il ruolo di T'Challa.