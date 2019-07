Marvel, Kevin Feige: "La morte di Tony Stark avrà un forte impatto sui film futuri dell'MCU"

Il capo di Marvel Kevin Feige ha svelato che la morte di Tony Stark avrà un forte impatto sul futuro dell'MCU.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. alla deriva nello spazio

Spider-Man: Far From Home, attualmente nei cinema italiani, mostra gli effetti della morte di Tony Stark sul suo protetto Peter Parker, ma l'importanza dell'inventore miliardario non si esaurirà con la fine della Infinity Saga. Kevin Feige ha anticipato che la morte del creatore di Iron Man avrà un forte impatto anche sulle pellicole future dell'MCU. Feige lascia dunque intendere che il finale di Avengers: Endgame influenzerà i film che arriveranno nella Fase 4. Ecco le sue parole:

"Ci sono alcune cose di Spider-Man: Far From Home che non potevamo rivelare prima dell'uscita. Ma la sua posizione nell'MCU è importante perché fa i conti con il viaggio emozionale dei personaggio dopo la morte di Tony Stark. Sentiremo l'influenza della morte di Tony nei film futuri di Marvel? Certo!."

La lineup della Fase 4 dell'MCU verrà svelata, con tutta probabilità, il 20 luglio nel corso de panel Marvel ospitato dal San Diego Comic-Con 2019. Solo allora avremo la misura precisa dell'impatto della scomparsa di Iron Man e conosceremo gli eroi su cui si concentreranno le nuove pellicole. Personaggi come Black Panther e Doctor Strange, che hanno avuto incontri e scontri con Tony Stark in passato, dovranno fare i conti con le conseguenze del suo sacrificio supremo. Si prevede, inoltre, una maggior attenzione al lato cosmico del Marvel Universe con pellicole come The Eternals, Guardians of the Galaxy Vol. 3 e l'ipotetico sequel di Captain Marvel.

