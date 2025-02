Marvel, il creatore di Deadpool contro Kevin Feige: "È esaurito, rimuovetelo"

Rob Liefeld aveva già avuto scontri in passato con il boss dei Marvel Studios affermando che questi non trattasse bene gli autori dei fumetti

Rob Liefeld si è scagliato nuovamente contro Kevin Feige. Dopo che il co-creatore di Deadpool aveva dichiarato di aver "tagliato i ponti in tutti i modi" con la Marvel dopo l'anteprima di Deadpool & Wolverine della scorsa estate e aveva affermato che il presidente dei Marvel Studios "non tratta bene i creatori di fumetti", Liefeld ha suggerito che Feige dovrebbe essere messo alla porta per i risultati al box-office di Captain America: Brave New World.

"Rimuovete Feige dal suo posto. È esaurito", ha twittato Liefeld in risposta al calo dell'82% registrato dal film nel secondo weekend di programmazione, uno dei peggiori per una pellicola dei Marvel Studios.

Pur non essendo stato un fenomeno, il sequel non deve nemmeno essere considerato un flop su tutta la linea: ha trascorso la sua seconda settimana al n. 1 dopo una solida partenza da 100 milioni di dollari nel weekend di San Valentino e da allora ha incassato 141 milioni di dollari in patria e altri 148 milioni a livello internazionale per un totale stimato di 289 milioni di dollari.

Brave New World è lontanissimo dai successi Marvel Studios

Captain America: Brave New World

Il film è il 35° consecutivo a raggiungere la vetta del box office nazionale per i Marvel Studios guidati da Feige e di proprietà della Disney. Da quando Iron Man del 2008 ha dato il via al Marvel Cinematic Universe, i 35 film dello studio hanno incassato complessivamente oltre 31,5 miliardi di dollari, diventando il franchise cinematografico con i maggiori incassi di tutti i tempi, compresi due incassi da 2 miliardi di dollari - Avengers: Infinity War del 2018 e Avengers: Endgame - mentre Feige ha prodotto in totale 11 film che hanno incassato più di 1 miliardo di dollari.

Captain America: Brave New World: Anthony Mackie in una sequenza

Il calo alla seconda settimana di Brave New World, alimentato dalla scarsa accoglienza della critica e da un voto CinemaScore B- (il peggior voto per qualsiasi film del MCU), arriva dopo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha subito un calo record del 70% nello stesso periodo (febbraio 2023). Anche quel film aveva ricevuto un punteggio "marcio" su Rotten Tomatoes e un voto B su CinemaScore).

In seguito, nello stesso anno, The Marvels è stato un cocente flop al botteghino, con un'apertura di 46 milioni di dollari, e ha registrato un calo del 78% nella seconda settimana di programmazione nel novembre 2023. L'estate scorsa, però, Deadpool & Wolverine, interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ha guadagnato quasi 1,4 miliardi di dollari, diventando il film vietato ai minori con i maggiori incassi della storia e risollevando le sorti dei Marvel Studios.