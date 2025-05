Marvel, Kevin Feige: "L'MCU ormai è più simile ai compiti a casa che all'intrattenimento"

Dopo anni di successi stellari, la Saga del Multiverso ha mostrato i limiti dei Marvel Studios. Molte delle recenti produzioni si sono rivelate flop economici oltre a collezionare medie insoddisfacenti su Rotten Tomatoes. La "stanchezza da supereroi" che si insinuata nella narrativa globale non è una spiegazione soddisfacente agli insuccessi a cui Marvel sta cercando di porre rimedio raddrizzando la rotta con prodotti come Daredevil: Born Again e Thunderbolts.

Dopo essersi comportato da bravo soldato e aver accettato di produrre quanti più contenuti possibili per Disney+, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige si sta impegnando a garantire che l'MCU torni a privilegiare la qualità rispetto alla quantità.

Secondo un articolo del Wall Street Journal Feige si sarebbe reso conto che i Marvel Studios avevano creato un "no new fan club". A quanto pare, "ha recentemente detto ai suoi colleghi dei Marvel Studios che guardare ogni nuova serie TV e film è iniziato a sembrare più un compito a casa che un intrattenimento".

Di conseguenza, Feige ha deciso di limitare il numero a "solo 1 o 2 serie live-action all'anno", concentrandosi su progetti più indipendenti, come Daredevil: Rinascita, per evitare che i fan sentano il bisogno di vedere tutte le produzioni televisive per capire cosa sta succedendo sul grande schermo.

Charlie Cox in Daredevil: Rinascita

Le direttive Disney e il cambio di rotta

All'inizio di quest'anno, il capo di Marvel Television Brad Winderbaum ha dichiarato: "Francamente, c'era l'obbligo di creare il più possibile per Disney+ il più velocemente possibile, e poi c'è stato un cambiamento e, all'improvviso, abbiamo dovuto iniziare a distanziare le date di uscita. Stiamo usando il tempo a disposizione, non restiamo con le mani in mano. Credo che alla fine non farà altro che migliorare le cose".

I Marvel Studios puntano a riconquistare il successo passato con titoli di peso quali I Fantastici 4: Gli Inizi, Avengers: Doomsday e Spider-Man: New Brand Day".

In streaming, stanno arrivando le ultime serie dell'era della quantità prima del cambio di passo: sono in arrivo quest'anno Ironheart, Eyes of Wakanda, Marvel Zombies e Wonder Man. Vedremo cosa riserverà la futura strategia di Kevin Feige per rilanciare lo studio dopo la presa di coscienza degli errori passati.