Marvel, Kevin Feige sulla Fase 5: "Con Ant-Man 3 entriamo nel cuore della Multiverse Saga"

Il produttore esecutivo e capo dei Marvel Studios ha anticipato qualcosina circa la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, che sarà inaugurata da Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania inaugurerà la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe dopo una Fase 4 sostanzialmente di transizione e presentazione di nuovi personaggi. Kevin Feige ha anticipato qualche dettaglio in occasione del red carpet del film con Paul Rudd.

"La Fase 4, come ho detto più volte, ha riguardato le sperimentazioni, le introduzioni, le re-introduzioni. E ci siamo presi del tempo per divertirci, per giocare con dei generi mai fatti da noi fino a quel momento, e realizzare cose divertenti con questi personaggi. Con la Fase 5 continueremo questo trend. Come per la Infinity Saga, ci saranno dei film stand-alone nelle prossime due fasi. Ma come vedrete in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ci dirigiamo verso la trama principale. E come già abbiamo annunciato, questa trama principale sarà la Multiverse Saga e sarà enorme".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ecco quante sono le scene dopo i titoli di coda

Dopo il terzo film di Ant-Man che chiuderà la sua trilogia, avremo quindi un altro terzo capitolo conclusivo, ovvero Guardiani della Galassia Vol. 3, che oltre a sancire l'addio di questa versione del team, sarà anche l'ultimo film diretto da James Gunn per i Marvel Studios, dato che adesso è totalmente immerso nella gestione dei DC Studios.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà nelle sale italiane il 16 febbraio.