Marvel, il produttore: "Con Kang non ripeteremo gli errori commessi con Thanos"

Nel corso di un intervento al podcast Inside Disney, il vice-presidente dei Marvel Studios Stephen Broussard ha rassicurato i fan del MCU che lo studio non ripeterà con Kang il Conquistatore gli stessi errori commessi con Thanos.

"Se guardiamo alla fine della Saga dell'Infinito, con Thanos ormai chiaramente il grande cattivo della storia, non si capiva bene dove sarebbero andate a parare le prime tre fasi o almeno per chi come era un grande fan della Marvel ma non aveva una forte familiarità con i fumetti. Ora, quando Kevin ha annunciato 'The Kang Dynasty', sembra che Kang debba essere presente ogni volta. Probabilmente non sarà così, ma come si fa a bilanciare il finale cui arriverà Kang e a non averlo in scena in ogni singolo progetto che lo precede?", ha spiegato Broussard.

"Thanos è stato presentato poco alla volta, man mano che i film avanzavano. E la presenza delle Gemme dell'Infinito è stata avvertita in diversi film, giusto? Quindi si potrebbe sostenere che c'è stata una linea guida che ha portato a Infinity War e Endgame, anche nei film in cui Thanos non era presente.

"Stiamo molto attenti a non ripeterci e quindi penso che, fin da subito, l'idea di Kang è quella di un attore che interpreta versioni radicalmente diverse di questo stesso personaggio. Ne abbiamo già avuti già due esempi e si può vedere quanto siano diversi. Si tratta di un territorio nuovo per noi. Quindi, ogni incarnazione che vedrete di Kang, interpretato dal brillante Jonathan Majors, sarà molto diversa.

"Diventerà più interessante man mano che si approfondirà il personaggio e il suo significato. Non credo che apparirà in tutti i film. Mi ricollego anche a quanto detto da Kevin [Feige] al Comic-Con, che ha definito il primo ciclo di film come la Saga dell'Infinito. Adesso siamo nella Saga del Multiverso e questo significa che accadranno molte cose diverse".

L'intento è chiaro, anche se in questi giorni i Marvel Studios sono stati colpiti dalla notizia dell'arresto di Jonathan Majors in seguito alla denuncia di una donna. Potrebbe essere una grossa tegola per l'MCU al momento.