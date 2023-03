Jonathan Majors "aggressore sociopatico", sul web spuntano nuove accuse contro l'attore

Dopo l'arresto di Jonathan Majors avvenuto nella giornata di sabato, sul web spuntano nuove accuse contro l'interprete di Kang nel Marvel Cineamtic Universe, che viene etichettato come "un essere umano vizioso, crudele e violento" nonché come un "aggressore sociopatico".

Jonathan Majors, interprete di Kang nella serie Loki e in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, è stato arrestato per violenza domestica a New York sabato scorso. L'attore sarebbe stato accusato di aver aggredito la fidanzata. Su Twitter si sono sollevate alcune voci contro l'attore emergente, che di recente ha interpretato il rivale di Adonis Creed in Creed III.

The Harder They Fall: Jonathan Majors alla conferenza stampa del BFI London Film Festival 2021

A febbraio, il regista A.B. Allen aveva twittato su un "amato attore ... che, in realtà, è un essere umano vizioso, crudele e violento":

"C'è un attore in particolare, relativamente nuovo sulla scena, di cui Twitter si è violentemente innamorato che, in realtà, è un essere umano feroce, crudele e violento, sia professionalmente che nella sua vita personale, e ogni nuovo tweet virale di apprezzamento su di lui mi fa impazzire."

Dopo la notizia dell'arresto di Majors, una utente ha twittato "Ora sappiamo di chi parlava questo tweet" postando uno screenshot del post di A.B. Allen, il quale ha risposto semplicemente con un "Ding / Ding / Ding / Ding".

Alla domanda sul motivo per cui non rivela i dettagli di quanto affermato, A.B. Allen ha spiegato che "avrebbe messo in difficoltà le persone che sono state ferite":

"I dettagli di ciò che io so purtroppo esporrebbero le persone che sono state ferite e che meritano di non entrare a far parte di una più ampia inchiesta mediatica se non lo desiderano. Quindi non entrerò nei dettagli. Ma ora sapete tutti qual è la questione."

Ant-Man 3: Jonathan Majors sulle recensioni: "Un risultato del genere non cambia il modo in cui mi vedo"

Il co-fondatore di Society Theatre, l'attore e regista di Broadway Tim Nicolai ha offerto supporto ad Allen su Twitter in post che da allora sono stati resi privati, scrivendo che "è stranamente un sollievo sapere che ci sono altri umani là fuori che capiscono".

Nicolai ha proseguito, dicendo che molti ex studenti della NYU, della Juilliard e di Yale considerano Jonathan Majors "un aggressore sociopatico":

Creed III: Jonathan Majors in una scena

"Dirò solo questo su Jonathan Majors e la chiuderò qui: la gente di Yale e la più ampia comunità di New York lo conosce da anni. È un sociopatico, un aggressore ed è così che praticamente tutti parlano di lui. È un peccato che ci sia voluto così tanto tempo prima che venisse denunciato".

In risposta ai commenti sul motivo per cui le persone hanno taciuto pur essendo al corrente dei comportamenti violenti di Jonathan Majors, Nicolai ha spiegato che "alcuni ci hanno provato... È allo stesso tempo orribile sapere che lo sta ancora facendo e anche un sollievo che potrebbe non tornare mai più. Sto già vedendo un sacco di 'perché non hai fatto niente?!' La gente ci ha provato. Alla fine serviva una vittima che si facesse avanti".

Nicolai giustifica chi non vuole intervenire pubblicamente:

"Un gruppo di noi è vicino alle persone che ha danneggiato direttamente. Non so se ne parleranno. È una loro decisione."

Attraverso il suo team legale, Jonathan Majors ha negato con veemenza le accuse mosse contro di lui. Il suo avvocato Priya Chaudhry ha affermato che la presunta vittima avrebbe rilasciato due dichiarazioni scritte che ritrattano le accuse, provando che l'innocenza di Majors. Inoltre, Chaudhry ha detto che ci sono riprese video dal veicolo in cui è avvenuta la discussione, così come la testimonianza del conducente e di altri che hanno assistito all'incidente e che scagionerebbero l'attore.