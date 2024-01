Marvel, John David Washington rimpiazzerà Jonathan Majors come nuovo Kang del MCU?

L'attore di Tenet e The Creator sarebbe il favorito per sostituire Majors, licenziato dai Marvel Studios dopo le accuse di violenza domestica

Archiviato il licenziamento di Jonathan Majors, i Marvel Studios devono pensare a un sostituto per proseguire la narrazione della Saga del Multiverso, e stando alle ultime voci di corridoio tra gli attori presi in considerazione ci sarebbe anche John David Washington.

Il rumor arriva ancora una volta dallo scooper Daniel Richtman, che ha condiviso gli ultimi aggiornamenti sui piani dei Marvel Studios per Kang nel Marvel Cinematic Universe. Dopo il licenziamento di Majors dal ruolo, erano emerse voci secondo cui la star di Fear the Walking Dead e Rustin, Colman Domingo, era diventato il front-runner per la parte.

Sebbene non sia chiaro se a Domingo sia mai stata fatta un'offerta formale, Richtman ha riferito che anche John David Washington è stato preso in considerazione per interpretare Kang nel Marvel Cinematic Universe.

John David Washington, figlio di Denzel Washington, ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per il suo ruolo nel film BlacKkKlansman (2018) di Spike Lee. In seguito ha guidato il cast di Tenet di Christopher Nolan, uscito nel 2020, che gli è valso un Saturn Award come miglior attore.

Washington ha recitato anche nella serie HBO Ballers e ha avuto ruoli in altri film come Monsters and Men, Malcolm & Marie e Amsterdam. Più recentemente, ha recitato in The Creator (2023) del regista Gareth Edwards.

Per quanto riguarda la possibilità che John David Washington sia interessato al ruolo, non ha commentato la possibilità di interpretare Kang in particolare, ma ha già detto che sarebbe disposto a partecipare a un film di supereroi.

Avengers 5: svelati i piani di Marvel per sostituire Kang?

"Penso che dipenda da chi me lo chiederà, da quale regista vorrà farlo con me. Vedremo, io sono disponibile. Non voglio privarmi di nulla. Forse ci sono personaggi che non sono stati ancora menzionati, o forse nemmeno sviluppati, che non sono ancora stati introdotti in nessuno dei film. Mi piacerebbe vedere cosa si inventano, se mai me lo chiedessero".

Le lancette corrono per i Marvel Studios, dato che Avengers 5 è fissato per il 1° maggio 2026.