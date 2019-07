Marvel potrebbe annunciare un altro film nella Fase 4 dell'MCU

I Marvel Studios potrebbero annunciare un altro film nella Fase 4 dell'MCU. Almeno questo è quello che il capo di Marvel Kevin Feige si sarebbe lasciato sfuggire durante un'intervista.

In totale, nel corso del San Diego Comic-Con 2019 Marvel ha annunciato l'arrivo di cinque film e cinque serie tv, senza contare l'anticipazione dell'arrivo di un reboot di Blade con Mahershala Ali in futuro. Dopo il panel, intervistato da MTV, Kevin Feige ha dichiarato:

"Abbiamo discusso a lungo su cosa annunciare oggi. Dobbiamo annunciare la Fase 4 e la Fase 5? Sono state pianificate, abbiamo cinque anni di cammino davanti a noi e ho pensato 'Credo che undici progetti in due anni siano sufficienti.'"

#AvengersEndgame was the end of an era, and #Marvel Studios president #KevinFeige confirmed to us at #ComicCon that the next class of @Avengers will be a “very different team than we’ve seen before." We also asked if Phase 4 of the #MCU might be planting some big clues 👀 #SDCC pic.twitter.com/4mxOTmmJ0u — MTV NEWS (@MTVNEWS) July 21, 2019

Ricapitolando, nella Fase 4 dell'MCU Marvel ha annunciato i film e le serie tv in arrivo nel 2020 e 2021. Tra i film, annunciati Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder. In arrivo su Disney+, le serie tv The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, Marvel's What If...? e Hawkeye. E siamo a dieci.

Marvel: ecco i film della Fase 4 e della Fase 5 che mancano all'appello

In più Marvel ha introdotto l'arrivo del reboot di Blade, che farà parte della Fase 5 dell'MCU. Che fine ha fatto l'undicesimo progetto "fantasma" menzionato da Kevin Feige? Forse il capo di Marvel faceva riferimento a Blade, che però è atteso in futuro dopo la Fase 4. Oppure è probabile che l'undicesimo film in arrivo sia Spider-Man 3, sequel più che probabile dopo il successo di Spider-Man: Far From Home che finora non è stato menzionato, forse per via dell'accordo con Sony. Oppure esiste addirittura la possibilità di una qualche sorpresa all'orizzonte. restiamo in attesa per saperne di più.

Per adesso l'unica certezza è che la Fase 4 dell'MCU si aprirà il 1 maggio 2020 con l'arrivo al cinema di Black Widow.