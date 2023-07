Marvel, Elizabeth Olsen: 'Mi piacerebbe esplorare gli X-Men nel MCU'

La star Marvel Elizabeth Olsen è proprio come noi: non vede l'ora di vedere in azione e scoprire di più sugli X-Men nel MCU.

Chi non vede l'ora di vedere gli X-Men nel MCU alzi la mano. Ma... Quella è Elizabeth Olsen? Sembra proprio di sì! A quanto pare, anche la star di WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia è estremamente curiosa su come gestiranno i mutanti in casa Marvel.

Tutti vogliono gli X-Men

Mentre ci arrivano le prime foto di Ryan Reynolds e Hugh Jackman dal set di Deadpool 3, Elizabeth Olsen, interprete di Wanda Maximoff nel MCU (e quindi una X-Men nei fumetti) ci ricorda che dobbiamo ancora scoprire come verranno integrati gli X-Men nell'universo creato dai Marvel Studios (a parte la loro presenza ne Il Multiverso della Follia), ora che i diritti dei personaggi sono tornati in mano loro.

In una recente apparizione al TJH Superhero Car Show & Comic Con, come riporta anche comingsoon.net l'attrice ha infatti risposto così a chi le chiedeva dove vorrebbe vedere il personaggio di Scarlet Witch in futuro.

"Oh mamma, più che altro vorrei capirci qualcosa in tutta questa storia dei Mutanti" ha affermato, precisando subito "Voglio dire... Nessuno di noi può farci davvero qualcosa. Non siamo X-Men, ma diamine... Vorrei esplorarli così tanto. Credo che gli X-Men siano stati la mia prima esperienza con i film sui supereroi".

Finora si è parlato di gene mutante in Ms. Marvel, abbiamo avuto dei camei in Doctor Strange e il Multiverso della Follia, e a breve avremo Deadpool 3, ma quanto ci sarà ancora da attendere prima di vedere gli X-Men perfettamente integrati nel MCU? Non molto, stando alle parole di Kevin Feige, ma se c'è qualcosa di relativo, quello è il tempo...