Elizabeth Olsen: "I miei gusti cinematografici non sempre coincidono coi film che interpreto"

Elizabeth Olsen ha rivelato che i suoi gusti cinematografici personali non coincidono necessariamente con i progetti in cui ha recitato, in particolare i film Marvel.

Elizabeth Olsen, conosciuta per aver interpretato la Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe per quasi un decennio, ha recentemente rivelato come il percorso intrapreso sul grande schermo non sempre rispecchi il suo gusto personale in ambito cinematografico.

Elizabeth Olsen: la doppia vita di un'attrice

Durante il podcast Wild Card with Rachel Martin- su NPR, l'attrice ha ammesso: "Penso di non aver sempre fatto scelte nel mio lavoro che fossero in linea con i miei gusti personali, ed è qualcosa che sento ancora di dover dimostrare quando incontro le persone."_ Pur essendo fiera dei traguardi raggiunti e dei personaggi che ha incarnato, Olsen riconosce che, dopo anni di impegno nel genere dei supereroi, ogni nuovo progetto deve rispecchiare un'espressione più personale e raffinata della sua passione per il cinema, la letteratura e l'arte in generale.

Una scena di Elizabeth Olsen come Scarlet Witch

L'attrice ha sottolineato come il lungo percorso nel mondo Marvel abbia contribuito a farle comprendere che il valore di un'opera non si misura soltanto dal successo commerciale, ma soprattutto dalla sua capacità di stimolare un'esperienza estetica e intellettuale. Tale riflessione evidenzia come, nonostante il legame profondo con un franchise che ha definito un'epoca, Olsen cerchi continuamente di riconnettersi con la sua identità artistica, lontana dalle aspettative di un mercato che spesso impone formule precostituite.

Con questo spirito, l'attrice si propone di aprire nuove strade, abbracciando progetti che le permettano di esprimere appieno il proprio gusto e la propria visione, e di dimostrare che dietro l'icona della Scarlet Witch c'è una professionista in continua evoluzione, pronta a reinventarsi e a sorprenderci con scelte audaci e autentiche.