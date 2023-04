Elizabeth Olsen non sa quando tornerà nel ruolo di Scarlet Witch: "Non mi manca, ho bisogno di una pausa"

L'attrice Elizabeth Olsen, interprete di Wanda nel MCU, ha svelato che non sa quando tornerà nel MCU e, per ora, non le manca qauel mondo.

Elizabeth Olsen è tornata a parlare del suo futuro nel MCU, svelando inoltre che non sente la mancanza di Scarlet Witch.

L'attrice ha affrontato l'argomento durante un'intervista rilasciata a Variety mentre è impegnata nella promozione della sua nuova serie Love & Death.

Nessun ritorno in programma

Rispondendo a una domanda sulla Marvel e sulla possibilità di una sua apparizione nella serie Agatha: Coven of Chaos, Elizabeth Olsen ha spiegato: "Non sto ritornando. Attualmente non sto facendo nulla per la Marvel".

L'interprete di Wanda ha ricordato: "Non è perché non voglio dirlo. Mi comunicheranno qualcosa quando vogliono farlo. Non ho idea di quando accadrà".

Elizabeth ha però aggiunto: "Mi manca? No, non mi manca. Ho avuto due anni di seguito in cui ero impegnata con il ruolo, quindi penso che una pausa mi faccia bene. Ho bisogno di costruire altri personaggi, è importante per me".

Lo spinoff di WandaVision

Agatha: Coven of Chaos viene descritta come una comedy a sfumature dark, ma le fonti di Variety vicine alla produzione non hanno svelato ulteriori dettagli del progetto. Jac Schaeffer, che ha già firmato WandaVision, si occuperà della sceneggiatura e della produzione.

La serie dovrebbe arrivare su Disney+ intorno alla fine dell'anno o all'inizio del 2024. Confermato anche il ritorno di Debra Jo Rupp, interprete di Mrs. Hart, e Emma Caulfield, interprete di Dottie, grandi protagoniste in WandaVision. Alla guida di Agatha: Coven of Chaos ci sarà Jac Schaeffer, già nel team di WandaVision, e il gruppo di autori sarà composto anche da Megan McDonnell, Peter Cameron, Laura Donney e Cameron Squires.