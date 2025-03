Avengers: Doomsday e Secret Wars, Scarlet Witch ci sarà? La risposta di Elizabeth Olsen

Dopo aver anticipato il ritorno nei panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Elizabeth Olsen è entrata in dettaglio anticipando dove e quando rivedremo o non rivedremo la supereroina,

Elizabeth Olsen è pronta a tornare a calarsi nei tormentati panni di Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. L'attrice americana divisa tra il cinema indipendente e i blockbuster Marvel non dice no a una nuov chiamata dello studio, ma scioglie le riserve sulla sua presenza in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

"Non me n'ero resa conto fino a circa sei anni fa, ma dato che la Marvel e la sua influenza occupano così tanto tempo e spazio nel mondo, è davvero importante per me fare delle scelte al di fuori della Marvel che riflettano il mio gusto", ha detto Olsen all'Hollywood Reporter. "Il tuo gusto crea l'artista che sei, e non era qualcosa a cui pensavo quando ho iniziato a lavorare. Ero solo grata di essere un'attrice professionista. Volevo sforzarmi di interpretare ruoli diversi e non pensavo davvero al mio gusto".

Nonostante le possibili anticipazioni sul suo ritorno, l'attrice ha negato l'ipotesi di comparire nei due nuovi capitoli della saga degli Avengers, che verranno girati back-to-back a partire da aprile.

"Non mi fermerò a Londra per un nuovo lavoro" ha spiegato ai media intervenuti per la promozione del suo nuovo film, The Assessment. "Sto per tornare negli Stati Uniti. Ho appena finito le riprese di Panic Carefully e a breve inizierò la lavorazione del pilot per FX della serie Seven Sisters."

Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch

Ritorno a Marvel, ritorno a casa

Elizabeth Olsen ha anticipato il suo ritorno nell'MCU proponendo addirittura un cambio di look a Marvel per il suo personaggio. Parlando di cosa significhi interpretare lo stesso a ruolo così a lungo, ha spiegato:

"È davvero insolito. È qualcosa di incredibile. Immagino che sia ciò che le persone provano quando recitano in una serie TV per molto tempo. Poter tornare a interpretare un personaggio e continuare a farlo andare avanti è stato molto divertente per me, soprattutto perché mi hanno dato una serie come WandaVision che ha stravolto le regole. E da lì, Doctor Strange è stata una svolta così selvaggia e folle. Mi sento molto fortunata ad aver potuto interpretare un personaggio per oltre 10 anni della mia vita e mi piacerebbe continuare a farlo".

Quando? Dato che è stato escluso il ritorno in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars non ci resta che attendere per saperne di più.