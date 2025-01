Thor 5, il regista di Mad Max e Furiosa in lizza per il prossimo film Marvel con Chris Hemsworth?

Dopo averlo diretto in Furiosa: A Mad Max Saga, Miller potrebbe ritrovare l'attore nel prossimo capitolo del franchise Marvel

A quanto pare, secondo alcune indiscrezioni rilanciate da World of Reel, George Miller sarebbe interessato a esordire alla regia per i Marvel Studios con il potenziale quinto film su Thor o un film interamente dedicato a Hulk.

Non c'è più stato un film su Hulk da L'incredibile Hulk del 2008, prima di questo c'era stato il polarizzante Hulk di Ang Lee (2003), ma per il resto il personaggio è apparso soprattutto nei film degli Avengers e di Capitan America.

Ieri sera, un annuncio su Production Weekly riportava che il tanto vociferato adattamento di World War Hulk potrebbe essere girato nel 2025. Anche se al momento i piani non sono "ufficiali", l'obiettivo sarebbe quello di girare il film entro quest'anno.

Furiosa: A Mad Max Saga, George Miller circondato da Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth in conferenza a Cannes 2024

Il futuro di Hulk nel MCU e l'interesse di Miller

Mark Ruffalo tornerà nel ruolo del protagonista e il suo personaggio avrà un anno molto impegnativo, visto che il prossimo febbraio Captain America: Brave New World dovrebbe gettare le basi per la storia di World War Hulk e, qualche mese dopo, quella di Thunderbolts sarà il collegamento per il primo film da solista del personaggio nel MCU.

She-Hulk, la star Mark Ruffalo: "World War Hulk? Sapete dove trovarmi"

Secondo World of Reel, Feige avrebbe contattato numerosi registi per World War Hulk, tra cui George Miller (Furiosa). Inoltre, Miller si è dimostrato interessato a dirigere Thor 5, e sarebbe stato proprio Chris Hemsworth, a organizzare l'incontro tra Miller e Feige.

L'interesse di Miller per la regia di un cinecomic non sorprenderà molti. Inizialmente, il regista avrebbe dovuto dirigere un film sulla Justice League, ma il progetto è andato in fumo durante gli ultimi giorni di pre-produzione.