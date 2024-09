Marvel celebra l'85esimo anniversario col video "85 momenti iconici dell'MCU"

Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il Marvel Cinematic Universe per rivivere tutti i suoi momenti più belli. Quest'anno ricorre l'85° anniversario della Marvel, il marchio che è nato come editore di fumetti e che oggi domina i botteghini delle sale cinematografiche.

L'MCU è iniziato con Iron Man del 2008, che ha dato a Robert Downey Jr. fama e successo e ha dato il via alla rinascita di un universo condiviso sullo schermo. Nel corso dell'MCU si sono verificati alcuni momenti iconici e se vi siete chiesti quali siano i momenti più importanti, potete mettervi comodi e guardare il video celebrativo appena pubblicato dai Marvel Studios.

Il canale YouTube di Marvel Entertainment ha infatti pubblicato un filmato di quasi un'ora con gli 85 momenti iconici del MCU. La descrizione sotto il video fornisce un ulteriore contesto per capire cosa comprende tutto questo: "Per celebrare l'85° anniversario della Marvel, seguite la linea temporale del Marvel Cinematic Universe da Captain America: Il primo vendicatore alla Stagione 2 di Loki in 85 momenti indimenticabili, tutti disponibili in streaming su Disney+".

La prima scena proviene da Captain America: il primo vendicatore, si passa poi a Captain Marvel, con un approccio temporale da Top 85 rispetto alla data di uscita di ciascun film nelle sale. Anche L'incredibile Hulk, spesso dimenticato dai fan, fa un'apparizione.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rompe il silenzio sul suo ritorno nel MCU come Dottor Destino

Dando un'occhiata ai 52 minuti e 14 secondi del video, si può notare quanti momenti indimenticabili siano già avvenuti nel MCU. Ciò che rende la compilation ancora più speciale è il fatto che il tema musicale di ogni film venga riprodotto anche durante le rispettive scene. Un esempio è la colonna sonora di Henry Jackman per Captain America: The Winter Soldier e l'iconico tema degli Avengers che ha debuttato nel film del 2012.

Alcuni dei momenti più importanti arrivano intorno alla metà del video, con gli Eroi più potenti della Terra che cadono sotto i colpi di Thanos in Avengers: Infinity War e il loro ritorno in Avengers: Endgame. In quest'ultimo film è stata finalmente pronunciata la famigerata frase "Avengers Assemble" da parte di Capitan America, che i fan Marvel aspettavano da oltre un decennio.