Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rompe il silenzio sul suo ritorno nel MCU come Dottor Destino

Al Comic-Con di San Diego del mese scorso, i Marvel Studios hanno dato il benvenuto ai fratelli Russo come registi di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Tuttavia, la sorpresa più grande è stata lasciata per ultima con l'introduzione di Robert Downey Jr. nel ruolo del nuovo grande cattivo della Saga del Multiverso, il Dottor Destino.

Il premio Oscar ha interpretato Iron Man per oltre un decennio, quindi il suo ritorno alla Marvel nei panni dell'iconico cattivo è stato decisamente inaspettato. Sfortunatamente, gran parte dell'entusiasmo è stato smorzato dai fan che temevano che avrebbe interpretato una variante malvagia di Tony Stark nell'armatura di Destino.

Ecco come i Marvel Studios intendono eliminare Kang dal MCU in vista di Avengers: Doomsday

La rivelazione dell'attore

Parlando con The Hollywood Reporter, Downey ha rotto il suo silenzio sul ruolo di Destino mentre parlava del ruolo di Iron Man nel prossimo percorso di Disneyland "Stark Flight Lab". Ha anche confermato che interpreterà Victor Von Doom e ha parlato della volontà del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige di fare la cosa giusta per il personaggio.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

"Allora, probabilmente un anno fa... perché, sapete, io e Kevin Feige siamo rimasti in contatto. Siamo amici. Favreau, Feige e io siamo rimasti in contatto. Sono vicino ai fratelli Russo; abbiamo altri affari in corso. Quindi, c'è questo piccolo gruppo di compagni di viaggio e un anno fa ho avuto l'istinto di andare da Bob Iger e di avere un'idea al di fuori dell'Universo Cinematografico su come poter essere utile a ciò che sta accadendo nei Parchi e l'intrattenimeto".

"A un certo punto io e Susan eravamo seduti con Feige e lui mi ha detto: 'Continua a venirmi in mente che se tu dovessi tornare...' e Susan ha detto: 'Aspetta, aspetta, tornare come?'. Poi col tempo ci siamo resi conto che si trattava di un'altra cosa che smentisce qualsiasi dubbio che si possa avere su quell'uomo, un pensatore creativo molto sofisticato che guarda sempre avanti senza mai deludere le aspettative. E ha parlato di Victor Von Doom. Ho cercato questo personaggio e ho pensato: 'Wow'. Poi Kevin ha detto: 'Introduciamo Victor Von Doom nel modo giusto. Facciamo le cose per bene'".

"Allora ho detto a Kevin: 'Posso andare a parlare con Bob Iger?' E lui: 'Di cosa?' E io: 'Di tutto'. Ero andato a casa di Bob e non so come descrivere quella bellissima esperienza. Sono andato a casa di Iger, ci siamo seduti e lui ha detto: 'Mi piace'. Ho pensato: 'Gli piace'. Mi ha detto: 'Vieni al Campus Imagineering'. Feige e io andiamo all'Imagineering Campus e... Non posso dire troppo, ma quello che sta succedendo lì in questo momento va ben oltre le mie aspettative di ciò che era possibile".

Non sembra che Feige volesse che Downey tornasse a vestire i panni di Iron Man, il che spiega perché si sia deciso di affidargli il ruolo del Dottor Destino.

Ora, non possiamo fare a meno di chiederci se i Marvel Studios eviteranno di affrontare qualsiasi somiglianza tra Tony e Victor trattando il Destino di Downey come un personaggio completamente separato. Se così fosse, potrebbe essere simile a come la somiglianza di Johnny Storm con Capitan America è stata solo accennata di sfuggita in Deadpool & Wolverine. Avengers: Doomsday uscirà a maggio 2026, Avengers: Secret Wars a maggio 2027.