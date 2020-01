Margot Robbie: "Joaquin Phoenix è un Joker fantastico!"

Margot Robbie ha pubblicamente lodato l'interpretazione del suo collega Joaquin Phoenix nel film Joker, in cui interpreta Arthur Fleck, destinato a diventare l'iconico villain ispirato ai fumetti della DC.

L'attrice interpreta sul grande schermo Harley Quinn e conosce da vicino il nemico di Batman, considerando che la storia del suo personaggio è intrecciata con la sua. In Suicide Squad il ruolo era stato affidato a Jared Leto, e ora Margot Robbie ha commentato il film Joker diretto dal regista Todd Phillips dichiarando: "Joaquin Phoenix ha compiuto un lavoro fenomenale. Ho provato la sensazione che il suo film fosse molto più legato alla realtà. Il nostro è diverso, è sopra le righe".

Nella stessa intervista rilasciata a Variety la star è tornata a parlare dell'importanza di realizzare un film vietato ai minori con Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), idea che ha avuto fin dalle prime fasi del progetto e prima dell'uscita nelle sale di lungometraggi come Deadpool, Logan e Joker. Per convincere la Warner Bros è stato però necessario un po' di tempo per convincere i produttori del potenziale successo di un lungometraggio che non si rivolge a un pubblico di tutte le età.