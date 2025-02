Mare Fuori apre al ritorno di Clara nella serie? "Magari Crazy J commette un altro crimine...."

Mercoledì 26 marzo debutterà la nuova stagione di Mare Fuori, la quinta. La serie è stata da poco presentata in conferenza stampa, e la domanda è pressoché scontata: ci sarà un ritorno di Clara nei panni di Crazy J? Risposta: è possibile.

Il ritorno di Crazy J, lo sceneggiatore: "Lasciamo le porte aperte"

Mare Fuori 3

L'interprete di Crazy J, Clara, ha ormai avviato una carriera nel mondo della musica, tanto che l'abbiamo già vista due volte al Festival di Sanremo.

La prima partecipazione di Clara al Festival è stata lo scorso anno con Diamanti Grezzi, mentre nell'ultima edizione ha gareggiato con il brano Febbre, classificandosi al 27esimo posto.

Ma tornerebbe nella serie? Durante la sua settimana sanremese, Clara si era detta disponibile a un ritorno. Una risposta che aveva fatto la felicità dei fan della serie.

Certo, ormai Crazy J ha superato i 18 anni, perciò reintrodurla nel carcere minorile potrebbe essere difficile, però si potrebbe comunque trovare una soluzione alternativa in fase di scrittura. Lo sceneggiatore Maurizio Careddu infatti, è aperto alla possibilità: "Non ci abbiamo pensato al ritorno di Crazy J, non avevo letto le sue dichiarazioni. Perché no? Lasciamo aperte le porte, magari commette un altro crimine e torna in carcere...", ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione. Il personaggio di Crazy J era entrato a far parte della serie nella terza stagione, ed è ormai uscito di scena.

Mare Fuori a Sanremo 2025

Mare Fuori 4

Il cast di Mare Fuori, visto il successo della serie, è ormai presenza fissa tra gli ospiti del Festival di Sanremo. Lo è stato anche in questa 75esima edizione, seppur con una breve comparsa.

A tal proposito, durante la conferenza stampa, il produttore Roberto Sessa ha spiegato: "L'abbiamo presentata per tre stagioni consecutive, e non siamo stai noi a chiederlo. È il Festival che ci ha invitato. Non potevamo avere lo spazio degli anni passati. Sanremo è un'arena di milioni di spettatori, non andarci sarebbe stata una follia. Ci siamo andati con le regole che ci hanno dato, noi abbiamo ringraziato e siamo andati".

Mare Fuori 5: quando inizia e dove vederlo

La quinta stagione di Mare Fuori è ormai imminente: se il 26 marzo arriverà in tv su Rai 2, in streaming l'appuntamento è anticipato su Raiplay al 12 marzo, quando verranno rilasciati in anteprima i primi sei episodi dei dodici complessivi.