Sanremo 2025, top e flop della terza serata: Mare Fuori c'è ma non si vede, Katia Follesa ravviva l'Ariston

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2025 sono in pochi a brillare, fatta eccezione per Katia Follesa che prova a portare un po' di follia su quel palco.

Alla fine anche la terza serata di Sanremo 2025 giunge a una sua conclusione, arrancando un po' di più rispetto alle altre due, nonostante la presenza dei super ospiti internazionali, i Duran Duran. Due delle co-conduttrici non riescono a brillare, lo spazio riservato agli ospiti è assai sbilanciato, l'assenza di imprevisti "colorati" (di cui si è simpaticamente lamentato anche Alessandro Cattelan al DopoFestival). Tutti elementi che concorrono a far registrare quello che è fin qui l'ascolto più basso dell'edizione: "solo" il 59.7% di share.

Top e Flop della seconda serata di Sanremo 2025

Top - Katia Follesa

Ovvero il pizzico di follia (pure assai misurata rispetto ad altri contesti) che ha salvato la terza serata del Festival. La comica è riuscita a prendersi il posto che le spettava, mettendo in ombra due colleghe - Elettra Lamborghini e Miriam Leone - forse eccessivamente emozionate e più rigide del solito.

Katia Follesa che, nell'anno in cui tutti cadono dalla ripida scala, ha provato a scendere i gradini con uno slittino, che non ha risparmiato a Carlo Conti battute pungenti sulla sua ormai nota e proverbiale velocità, che è caduta con piedi e tacchi nel politicamente scorretto con quella battuta su Amadeus, che "non era poi così simpatico".

Vestita da sposa, con un cartello che citava i dorati anni '80, ha provato a sposare Simon Le Bon, riuscendo a scucire un casto bacio su cui ha favoleggiato insieme al pubblico per il resto della serata. Katia Follesa, insomma, ha portato sul palco dell'Ariston nè più nè meno che Katia Follesa, vincendo a mani basse il primo premio della serata.

Flop - Carlo Conti "Bianconiglio"

Il fatto che ormai ci si scherzi su dal Trentino alla Sicilia, non vuol dire che la fretta di Carlo Conti nel chiudere ogni serata di questo Festival sia diventata improvvisamente una caratteristica "simpatica". Ne sa qualcosa la povera Elettra Lamborghini, ripresa in mondovisione perchè, a parere del conduttore e direttore artistico dell'edizione, stava presentando Francesco Gabbani troppo lentamente.

Top - La classifica aperta

Stando alle classifiche, pur "randomiche", delle due prime serate, la gara per la conquista della vittoria era già diventata una partita a cinque - Achille Lauro, Giorgia, Brunori Sas, Simone Cristicchi, Lucio Corsi -, con Fedez come elemento "di disturbo" portato in dono dal solito imprevedibile televoto.

Dopo la terza serata invece, e all'ennesimo ascolto, la classifica comincia ad aprirsi ad altri contendenti, esattamente come le nostre preferenze. Ed ecco rientrare in gioco i Coma_Cose con una "Cuoricini" che forse qualcosa in più di come era stata subito bollata vale, Olly, dato già tra i favoriti della vigilia, l'ex vincitore Francesco Gabbani, e l'eterna promessa di Sanremo, Irama.

Flop - La tassa Mare Fuori

Andiamo a memoria (che non è più quella di una volta) ma ci sembra che il cast di Mare Fuori, con le sue conferme e le sue new entry, sia ospite fisso di Sanremo ormai da quattro edizioni, da quando cioè è esploso il fenomeno. Complice anche l'uscita sempre piuttosto vicina alle date del Festival, la serie ambientata nel carcere minorile di Napoli, ogni anno viene annunciata come uno degli "eventi" della kermesse, e ogni anno puntualmente l'ospitata delude le attese.

Tanto che viene da pensare che in effetti ha fatto bene Carlo Conti ad applicare la sua formula veloce anche al cast della quinta stagione, di cui uno spettatore su due non si è nemmeno accorto.

Ci si chiede allora: perchè continuare a invitarli, anche di fronte al fatto che, dopo 5 stagioni, la serie non ha lo stesso appeal degli anni passati?

Top - L'entusiasmo di Settembre

Nel tempio della tensione da competizione, dello snobismo dato e ricevuto, della distinzione netta tra "Io sono un Big in gara e voi non siete un...", è bello vedere, ormai all'1:00 di notte, con quanto sincero e pulito entusiasmo un ragazzo, che pure è già passato attraverso il meccanismo di talent e social, viva una sudata vittoria.

Menzione speciale per Francesco Gabbani che, al DopoFestival, ha rivissuto con Settembre le passate ma sempre vivide emozioni di quello che è stato anche il suo percorso, molti anni fa.

Flop - Tony Effe che ha perso la collana

C'è la tensione della gara, la stanchezza, lo stress, e per Tony Effe è anche la prima volta a Sanremo. Ma prendersela così come lui ha fatto nell'intervista su Radio 2 con Gino Castaldo ed Ema Stokholma per una collana fatta togliere all'ultimo momento dagli organizzatori è esagerato.

Della serie: l'hai pensato ma almeno non dirlo in pubblico, non quelle parole e con quel tono. Al DopoFestival è proprio la conduttrice radiofonica a svelare il mistero: come regolamente prevede, non si possono indossare accessori o capi d'abbigliamento con un marchio commerciale riconoscibile. E tra l'altro scopriamo che la stessa cosa era accaduta a Noemi nel corso della prima serata, senza tutti questi drammi.