Mare Fuori: il cast sul Red Carpet di Roma svela la sua anima trapper (VIDEO)

La nuova stagione di Mare Fuori è imminente; nel frattempo, alla Festa del Cinema di Roma 2023 sono state presentate le prime due puntate della quarta stagione, svelando il cliffhanger che ha tenuto con il fiato sospeso i fan del progetto ambientato nell'istituto penitenziario minorile di Napoli. Il cast della serie, intervistato dalla nostra Valentina Ariete, ha rivelato il suo lato legato al mondo della musica trapper.

Mare fuori 4, il cast sul red carpet di Roma

Il red carpet del cast di Mare Fuori è stato preso d'assalto dai fan della serie cult di Rai 2, tutti a caccia di un autografo o di un selfie con i loro beniamini. Sul tappeto della Festa del Cinema ha sfilato gran parte dei protagonisti: Alessandro Orrei, Antonio d'Aquino, Antonio De Matteo, Carmine Recano, Clotilde Esposito, Domenico Cuomo, Enrico Tijani, Francesco Panarella, Giovanna Sannino, Giuseppe Pirozzi, Ludovica Coscione, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Pia Lanciotti, Raiz, Vincenzo Ferrera.

Ai microfoni della nostra Valentina Ariete, il gruppo di attori ha rivelato quale pseudonimo trapper sceglierebbe per un'eventuale carriera nel mondo della musica. Per Carmine Recano, la scelta è facile "'o Comandante". Maria Esposito opta per "Black star". Domenico Cuomo non cambierebbe il suo nome. Altri, come Francesco Panarella, hanno confessato di avere un'anima rock che non lascia spazio alle fantasie da trapper.

Quando inizia la quarta stagione

Anche Mare fuori 4, come avvenne per la terza stagione, sarà rilasciato prima su RaiPlay, un esperimento riuscitissimo che mandò in tilt la piattaforma streaming dell'azienda di Viale Mazzini. Mare fuori 4 arriverà su RaiPlay a febbraio, dopo una breve pausa sarà trasmesso su Rai 2.

Pure quest'anno Mare Fuori sarà coinvolto nella programmazione di Sanremo, "ci sarà una sorpresa", ha anticipato Michele Zatta, dirigente di Rai Fiction durante il Digithon

Cosa sappiamo della nuova stagione

Alcune voci, avvalorate da foto pubblicate dagli attori nelle loro storie di Instagram, confermano il ritorno sul set di Giacomo Giorgio, Antonio Orefice e Nicolò Galasso, che rivedremo attraverso flashback interpretare Ciro, Pino e Pirucchio.

Un altro spoiler è legato ai personaggi degli attori presenti al panel di Digithon, ovvero Francesco Panarella, Carmine Recano e Vincenzo Ferrera. Uno tra il Comandante Massimo, Cucciolo e Beppe sarà il protagonista di una storia d'amore imprevista e travolgente. Con uno spoiler nello spoiler, Carmine Recano ha detto "Non sarà il mio personaggio, sarebbe troppo scontato".

Attenzione Spoiler sul cliffhanger della terza stagione

Mare fuori: una foto della stagione 3

Chi ha sparato nel finale della terza stagione

La terza stagione finisce con Carmine e Rosa che si incontrano, Don Salvatore, padre di Rosa, però li scopre e li raggiunge. È proprio il personaggio interpretato da Raiz ad essere stato colpito, a spararlo è stata l'attrice Maria Esposito, ovvero sua figlia Rosa nella serie.