Mare Fuori 4: ecco quando arriverà su RaiPlay e il ritorno del cast sul palco di Sanremo 2024

Mare Fuori 4 arriverà a febbraio 2024 e, come lo scorso anno, sarà distribuito in anteprima su RaiPlay prima di essere trasmesso su Rai 2. La conferma è arrivata durante il Digithon, la gustosa anteprima ai fan è stata data da Michele Zatta di Rai Fiction. In via di sviluppo anche una sorpresa legata a Sanremo 2024.

Mancano cinque mesi al lancio su RaiPlay di Mare fuori 4, la tanto attesa nuova stagione della serie ambientata nell'immaginario Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Attualmente, le riprese si stanno svolgendo nel capoluogo campano. Durante il Digithon, la prestigiosa maratona digitale italiana, vinta quest'anno dalla startup Novis Games, abbiamo ascoltato le parole di Michele Zatta, dirigente di Rai Fiction. La manifestazione si è svolta a Bisceglie ed ha ospitato anche alcuni dei protagonisti della serie, tra cui Francesco Panarella, Carmine Recano e Vincenzo Ferrera. Nella serie, interpretano rispettivamente Cucciolo, il Comandante Massimo Esposito e l'educatore Beppe Romano."

Mare Fuori 4 da Febbraio su RaiPlay

Le modalità di distribuzione, come rivelate dall'account Twitter CinguetteRai, saranno simili a quelle adottate per la terza stagione. Inizialmente, verranno caricate le prime sei puntate di Mare Fuori 4, seguite da una pausa, dopo la quale verrà resa disponibile la seconda parte della serie. Una volta che tutte e dodici le puntate saranno state pubblicate sulla piattaforma di streaming, il progetto approderà su Rai 2.

Nel corso del suo intervento, Michele Zatta ha dato un'anticipazione intrigante riguardo a un'interazione tra Mare Fuori e il Festival di Sanremo 2024, senza rivelare ulteriori dettagli. Lo scorso anno, il cast della serie ha sorpreso il pubblico esibendosi con la sigla sulla prestigiosa scena dell'Ariston. Sui social media molti fan hanno avanzato l'ipotesi che Matteo Paolillo, noto come Edoardo Conte nella serie e autore-interprete della sigla, potrebbe partecipare come concorrente alla celebre kermesse canora.

Alcuni rumors, avvalorati da alcune foto pubblicate dagli attori nelle loro storie di Instagram, confermano il ritorno sul set di Giacomo Giorgio, Antonio Orefice e Nicolò Galasso, che vedremo attraverso flashback interpretare Ciro, Pino e Pirucchio.

Un altro spoiler è legato ai personaggi degli attori presenti al panel di Digithon: uno tra il Comandante Massimo, Cucciolo e Beppe sarà il protagonista di una storia d'amore imprevista e travolgente. Con uno spoiler nello spoiler, Carmine Recano ha detto "Non sarà il mio personaggio, sarebbe troppo scontato".