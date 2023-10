Mare fuori 4: svelato chi ha sparato e chi è rimasto ferito nel finale di stagione

Il finale di Mare Fuori 3 ha lasciato tutti con il fiato sospeso: chi ha sparato? Chi è rimasto ferito o è morto? La risposta arriva nel primo episodio della quarta stagione, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023. Se non volete rovinarvi la sorpresa dovete aspettare il prossimo anno: Mare fuori 4 arriva su RaiPlay il primo febbraio 2024. In televisione invece a metà febbraio 2024.

Si ricomincia da dove eravamo rimasti: Rosa e Carmine, interpretati da Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo, si incontrano in segreto. Don Salvatore però li scopre e li raggiunge. Tirata fuori la pistola impone alla figlia una scelta: deve sparare o a lui o a Carmine. La ragazza è sconvolta, Carmine le dice di non sparare, perché lei non è come la sua famiglia. Don Salvatore allora prende in mano la situazione, c'è una lotta tra i tre e parte un colpo.

Da qui in poi attenzione SPOILER.

Mare fuori 4: chi ha sparato

Dopo lo sparo assistiamo a un ricordo: la piccola Rosa ascolta il padre che le canta una canzone. Il ricordo è di una persona che viene portata in ospedale.

Non si tratta di Carmine, che sta aspettando in sala d'attesa. E nemmeno di Rosa: è Don Salvatore a essere rimasto ferito. E a sparare è stata proprio Rosa, sua figlia, ora sconvolta e in preda ai sensi di colpa. Don Salvatore però non è morto. Ora come cambierà il destino di Carmine e Rosa?

Bisognerà vedere le altre puntate, a partire da febbraio su RaiPlay e Rai 1. Certo, come sempre, il loro amore non avrà vita facile.