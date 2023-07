Mare Fuori: una finalista di Amici farà parte del cast del Musical, ecco chi è

Mare Fuori il Musical, basato sull'omonima serie di Rai 2, ha aggiunto al cast un nuovo membro, si tratta di un personaggio molto amato dal pubblico di Amici, stiamo parlando di Giulia Molino, finalista della diciannovesima edizione del talent di Maria De Filippi. La notizia è stata comunicata dalla stessa ragazza con un post di Instagram

Il prossimo 14 dicembre, il Musical ispirato alla celebre serie televisiva Mare Fuori farà il suo atteso debutto a Napoli, presso il prestigioso Teatro Augusteo. Sebbene il cast completo non sia ancora stato definito, sono molti gli attori di spicco che si uniranno a questa emozionante trasposizione teatrale, tutti ben noti grazie al progetto creato da Cristiana Farina e Maurizio Careddu. Tra di essi, un'aggiunta di grande rilievo è Giulia Molino, che prenderà parte a questa nuova avventura, portando la sua esperienza e talento sui palchi di tutta Italia.

Le parole di Giulia Molino: Da Amici a i Mare Fuori il Musical

La cantante, finalista ad Amici 19, edizione vinta da Gaia Gozzi, nel post su Instagram ha racconta le emozioni che ha vissuto dal giorno del provino fino al momento in cui è stata ufficialmente selezionata per entrare nel cast: "Con l'entusiasmo di una bambina, ho partecipato ai casting a Roma. Prima di salire sul palco, avevo l'ansia, ma in fondo è del tutto normale. Mi sono detta tra me e me: 'Proviamoci, vediamo come va'. E così è stato! Sono felicissima di annunciare che farò parte del cast di Mare Fuori - Il Musical", ha detto Giulia.

E ancora: "Sono molto emozionata e anche un po' spaventata per questa nuova avventura. Tuttavia, sono fiera di essere coinvolta in un progetto che racconta le storie di ragazzi della mia età, che affrontano momenti di difficoltà che cercano di affrontare grazie alla musica. "Ce sta o mar for e l'ammor a'int". Io non vedo l'ora di poter donare tutto questo amore che ho dentro. Vabbuò, ci vediamo a teatro guagliù! Vi voglio bene"

Chi è Giulia Molino

Giulia Molino è nata nel 1999 a Scafati, in provincia di Salerno. Ha un legame molto forte con suo padre di nome Michele, che il pubblico di Amici ha conosciuto durante il serale del talent show.

Mare Fuori diventa un film e sarà uno spinoff della serie

Fin da piccola, Giulia ha sviluppato la passione per il canto, che ha cercato di coltivare frequentando diverse scuole nella sua città natale. All'età di 13 anni, ha avuto l'opportunità di incontrare il suo maestro, Massimiliano Fausto, un rinomato insegnante di canto noto per aver introdotto in Italia la tecnica americana chiamata 'Estill Voicecraft'.

Giulia ad Amici si è classificata al terzo posto, pochi giorni fa è uscito il suo ultimo singolo: Nunn 'è over

Cosa sappiamo di Mare Fuori il Musical

Nel cast del musical troveremo molti volti noti di Mare Fuori, tra questi sono sati ufficializzati Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D'Aquino) e Nunzia (Carmen Pommella) una delle guardie.

Del cast fa parte anche Andrea Sannino, il cantante di Abbracciame, che in passato ha partecipato al musical Scugnizzi di Claudio Mattone