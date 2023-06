Mare Fuori diventa un film e sarà uno spinoff della serie

Picomedia ha annunciato un nuovo progetto correlato alla serie di Rai 2, Mare Fuori, che sarà adattato per il grande schermo. Il film sarà uno spin-off cinematografico della serie, ma si distaccherà dall'ambientazione originale nell'Istituto Penale per Minori di Napoli.

Mare fuori è stata insignita del titolo di serie dell'anno ai Nastri d'Argento Grandi Serie, durante la cerimonia tenutasi a Napoli. Nel corso dell'incontro con la stampa, il produttore Roberto Sessa ha dato l'annuncio dell nuovo progetto, ma prima ha voluto ricordare il successo della serie: "La terza stagione è stata calorosa nel bene e nel male, e con una struttura simile a quella di un'opera shakespeariana. Mentre giriamo questa quarta stagione, ci immergiamo in aspetti più oscuri, con i personaggi che affrontano demoni profondi. Questo vale anche per i personaggi più inaspettati".

Il produttore ha anticipato lo spin off cinematografico senza scendere nei particolari: "Lo spin-off cinematografico, che non avrà il titolo di Mare Fuori, non sarà girato nel carcere e si trova ancora in una fase embrionale. Al momento, non posso fornire ulteriori dettagli", ha detto ai giornalisti.

La versione teatrale di Mare fuori sarà un musical e sarà diretta da Alessandro Siani e prodotta da Bestlive. Secondo le indiscrezioni, potrebbe debuttare a dicembre, ma per il momento non è stata ufficializzata nessuna data. Proprio oggi inizia il casting di questo ennesimo progetto legato alla serie di Rai 2.

Nel frattempo a Napoli continuano le riprese della quarta stagione della serie: "Stiamo sul set da circa un mese con la quarta serie, consegneremo alla Rai nei tempi e poi decideranno per la messa in onda", ha detto Sessa. Il produttore ha anche scherzato sul calore dei fan partenopei: "Il problema vero è se i napoletani ci lasceranno davvero girare questa quarta serie. Ad ogni scena ti applaudono, spero che la apprezzino in silenzio calcolando anche che, in genere, ogni scena é una scena madre".