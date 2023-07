Mare Fuori il Musical, i primi protagonisti: Rosa Ricci, Dobermann, Totò, Micciarella, Milos e Andrea Sannino

Inizia a prendere forma il cast principale di Mare Fuori il Musical che debutterà il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli: Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D'Aquino) sono i personaggi amatissimi della serie tv che ritorneranno anche nella trasposizione teatrale diretta da Alessandro Siani. Con loro anche Nunzia (Carmen Pommella) una delle guardie.

Il cantautore Andrea Sannino è invece uno delle grandi sorprese che faranno parte del cast principale del musical. Dopo aver debuttato come protagonista nel musical Scugnizzi di Claudio Mattone, Sannino ritorna da protagonista assoluto a calcare le tavole del palcoscenico con un nuovo spettacolo musicale.

Mare fuori 3: un momento della serie

Gli sceneggiatori di Mare fuori Maurizio Careddu e Cristina Farina, autori anche con Alessandro Siani della versione teatrale dello spettacolo, hanno pensato per Sannino, il ruolo dell'educatore, e diversamente dalla serie, nel musical Mare Fuori il suo ruolo sarà centrale nella dinamica della storia. I biglietti per le tappe del Musical Mare Fuori, prodotto da Best Live sono disponibili su www.ticketone.it

Di seguito l'elenco delle date