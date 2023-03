Mare Fuori: il cast e gli autori ospiti di Educa Immagine 2023, dal 14 al 16 aprile a Rovereto

Il cast e gli autori della serie Mare Fuori tra gli ospiti della quarta edizione di Educa Immagine 2023, il festival dell'educazione ai media, al via dal 14 aprile a Rovereto.Il festival è promosso da Trentino Film Commission in collaborazione con i partner di EDUCA e organizzato da Consolida.

Mare fuori 3: un momento della serie

Nello stesso periodo si terrà, sempre a Rovereto, la 13ª edizione del Festival EDUCA dedicato ai bambini, alla scuola, alle famiglie e ai professionisti in ambito dell'educazione e della formazione allo scopo di ispirare e emozionare le persone, connettere le idee, offrire strumenti e occasioni di confronto per innovare l'educazione a 360 gradi, incoraggiando la "comunità educante" nel riconoscersi come tale e vivere il proprio ruolo in maniera consapevole, dialogante e creativa. Qui il programma completo del Festival EDUCA.

Come sempre anche questa edizione sarà animata da proiezioni, laboratori e incontri con esperti nazionali. Dal cinema ai social network, dai videogiochi alla serata dedicata all'enorme successo della serie Mare fuori: tante saranno le tematiche su cui confrontarsi, tutte organizzate con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico e di diventare cittadini consapevoli e attivi per imparare a orientarsi nell'epoca del pensiero visuale.

Tra i molti eventi segnaliamo: il panel dal titolo L'insostenibile leggerezza dei social (venerdì 14 aprile ore 21.00, Sala Conferenze Mart) con Nicola Conversa, Tommy Cassi (@tommycassi), Alberto Pellai e moderato dal giornalista e direttore di Hot Corn Andrea Morandi, dedicato all'uso che i nativi digitali fanno dei social media; il panel Schermo, schermo delle mie brame (sabato 15 aprile ore 18.00, Aula Magna Palazzo Piomarta) con Sofia Viscardi, Chiara Maiuri moderato da Vincenzo Marino, un dialogo con una delle più note web creator italiane sulla nuova tendenza dei social a promuovere l'accettazione di sé e la celebrazione dei corpi di qualsiasi forma, dimensione o aspetto.

Altro appuntamento imperdibile il panel L'educazione sessuale ai tempi dei social (sabato 15 aprile ore 11.30, Aula Magna Palazzo Piomarta): un dialogo per contestualizzare le principali nuove sfide del ruolo del genitore sui temi della sessualità sul web e sui social; infine la serata dedicata a Mare Fuori (sabato 15 aprile, ore 20.45, Teatro Zandonai) serie di enorme successo che sarà l'occasione per riflettere insieme ai suoi protagonisti su come un prodotto televisivo si possa trasformare in un fenomeno mediatico e generazionale.

Gli incontri sono gratuiti. Maggiori informazioni sul sito www.educaimmagine.it.