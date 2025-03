Mare Fuori 5 da stasera anche in TV su Rai 2 in prima visione: cosa succede nei primi due episodi

Ci siamo: dopo l'anteprima in streaming su RaiPlay (dove da oggi è disponibile l'intero cofanetto), Mare Fuori 5 sbarca anche in chiaro, in prima visione da stasera su Rai 2 in prima serata. C'è attesa per conoscere cosa succederà nell'IPM e quale sarà il destino di Rosa Ricci dopo il mancato matrimonio con Carmine: ecco le anticipazioni.

Mare Fuori 5: cosa succede nei primi due episodi della nuova stagione

Mare Fuori 5

Con il titolo "Il patto" e "La ruota che gira", la serie della Rai riaggancia il filo lì dove si era interrotto un anno fa (più o meno). Rosa Ricci, una volta scoperta la verità sulla morte del padre, abbraccia definitivamente il suo lato oscuro e inizia una crociata per riprendersi le piazze di spaccio. In questo trova in Carmela una fedele alleata ma su di loro pesa la verità sulla morte di Edoardo che, ora, sono costretti a nascondere a tutti.

Se da una parte sia Cucciolo che Micciarella cercano di stare al passo dei nuovi legami che si formano, all'IPM entrano tre nuovi ragazzi. Uno è Simone, che finisce in cella con Mimmo, e che subito si scopre essere legato con un doppio filo al clan dei Ricci, gli altri sono Samuele e Federico.

Loro sono i due nuovi "chiattilli". Arrivano da Milano e sono delle mine vaganti. Senza alcuna ragione apparente, cercano di creare scompiglio all'IPM portando dentro l'Istituto anche la droga. Dobermann, casa forza maggiore, resta imbrigliato nei loro affari poco chiari.

Ma non è tutto. Nei primi due episodi, continua la crociata di Silvia per scoprire il segreto di Angelo senza raggiungere i risultati sperati (per il momento). La situazione dentro e fuori l'IPM è instabile. Nuove forze prendono forma e, dall'esterno, Donna Wanda cera di non perdere il suo potere e spera di cancellare per sempre il clan dei Ricci. Nei primi due episodi, in alcuni flashback, torna anche il personaggio di Ciro interpretato ancora una volta da Giacomo Giorgio.

Ricordiamo che tutti i 12 episodi di Mare Fuori 5 sono disponibili da oggi su RaiPlay, dove è possibile guardare gratuitamente anche le passate da stagioni. Dal 20 aprile sarà Netflix a distribuire, le stagioni dalle 1 alla 4, in tutto il mondo.