Mare Fuori 5: chi sono Francesco Di Tullio e Francesco Luciani, alias Federico e Samuele, i bad boys dell'IPM

Finalmente da oggi, mercoledì 26 marzo, torna su Rai 2 la tanto attesa Mare Fuori 5, i cui primi sei episodi sono già disponibili su RaiPlay. A catturare subito l'attenzione sono due new entry: Samuele e Federico, interpretati da Francesco Luciani e Francesco Di Tullio. Appena arrivati all'IPM, portano disordine, tensione e un senso di pericolo costante.

L'uno manipolatore e spietato, l'altro pronto a sostenere ogni sua mossa, i due diventano subito due figure chiave all'interno del carcere minorile di Napoli. Capaci di spezzare alleanze (e non solo) e accendere nuovi conflitti. Ma chi sono davvero questi due bad boys e, soprattutto, gli attori che gli prestano il volto?

Federico e Samuele, due anime oscure nel cuore dell'IPM

Provenienti dal Nord, i due ragazzi fanno il loro ingresso nell'IPM con un atteggiamento provocatorio e destabilizzante. Samuele è la mente: freddo, enigmatico, insensibile. Federico è il braccio: aggressivo, rancoroso, apparentemente privo di scrupoli. Insieme si muovono come un'entità indivisibile, pronti a irretire o affrontare chiunque ostacoli i loro piani.

"Creano parecchi problemi", ammettono gli stessi interpreti. E se il pubblico è già diviso tra attrazione e repulsione, la narrazione li tratteggia come due "ragazzi perduti", destinati a un'evoluzione che potrebbe riservare sorprese.

Dentro i personaggi: la sfida di interpretare il male

Per Francesco Di Tullio, milanese di 18 anni al debutto in TV, interpretare Federico è stata una sfida profonda. Ha lavorato sul personaggio con esercizi mirati, guardando film ambientati in carcere come Le ali della libertà e studiando interviste a veri giovani detenuti. Federico è odiato, e secondo l'attore era proprio quello l'obiettivo. Ma nonostante tutto ne riconosce una certa forza: "Va avanti anche quando tutto gli rema contro", afferma.

Francesco Luciani, invece, sottolinea l'aspetto glaciale del suo Samuele e lo descrive come un personaggio impenetrabile, ma proprio per questo affascinante. A modo suo. Entrambi però raccontano l'esperienza sul set come una vera palestra, sia umana che professionale, un ambiente fantastico - dicono - dove tutti sono pronti ad aiutare e dove "c'era tanto confronto". Fondamentale per due giovani esordienti catapultati sul set di una delle serie italiane più amate di sempre.

Il loro impatto sulla trama

Rosa Ricci, Mare Fuori 5

Samuele e Federico non sono solo nuove presenze all'interno del cast: sono veri catalizzatori narrativi. Il loro arrivo ridefinisce le dinamiche tra i detenuti, accendendo nuove rivalità e tensioni. Come reagiranno gli storici protagonisti dell'IPM?

Con la prima puntata in onda domani 26 marzo e il box set completo disponibile sempre da domani su RaiPlay, i fan non dovranno aspettare molto per scoprirlo.