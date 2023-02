Mare fuori: Ciro è vivo sì o no? Facciamo chiarezza sulle ultime indiscrezioni

Che Ciro Ricci di Mare fuori sia ancora vivo è una delle teorie preferite dalla fanbase sin dalla fine della prima stagione, quando Carmine Di Salvo per salvare Filippo è stato costretto ad ucciderlo suo malgrado. Da quel momento l'assenza di Ciro è diventata una "presenza" più forte che se fosse sopravvissuto, sia per la sua "gang" all'interno dell'IPM, che ne è ha celebrato la morte in ogni modo possibile, sia per i fan che hanno iniziato ad alimentare le speranze in un suo possibile ritorno.

Da qui in poi ci sono SPOILER sulla terza stagione, quindi non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sopresa.

Mare fuori 2: una scena della seconda stagione

CIRO È ANCORA VIVO, SÌ o NO?

Rispondere alla domanda non è facile, perché anche da parte della produzione sono stati fatti trapelare spoiler contrastanti, persino da parte dello stesso regista, Ivan Silvestrinii, sul destino di Rosa Ricci dopo il finale.

Ma cerchiamo, comunque, di fare chiarezza. Negli ultimi giorni sono circolate sui social due foto che ritraggono Ciro Ricci armato di pistola sulla stessa scalinata che si vede nell'ultima scena della terza stagione, all'interno del monumento archeologico Piscina Mirabilis, che Carmine ha scelto come punto d'incontro con Rosa nel giorno del loro permesso premio.

Qua è dove, nella scena finale, abbiamo visto spuntare all'improvviso Don Salvatore e consegnare a Rosa una pistola, chiedendole di scegliere tra Carmine di cui è innamorata e la famiglia. Rosa si è puntata la pistola addosso, provocando la reazione di Carmine e Don salvatore che le si sono gettati addosso per impedirle di farsi del male. Ne è seguito uno sparo di cui al momento non conosciamo la vittima. La teoria che si è diffusa nell'ultima settimana è che a sparare sia stato Ciro, che avrebbe ucciso il padre per proteggere Rosa e al contempo vendicare l'amico Edoardo a cui Don Salvatore ha teso un agguato mortale.

Addirittura si è diffusa la notizia per cui Rai 2 avrebbe in serbo un episodio finale con due minuti in più, in cui vedremo Ciro all'opera.

Nel frattempo ci si è messo lo stesso Giacomo Giorgio (l'interprete del giovane Ricci) a creare confusione, diffondendo su Instagram un'immagine di Ciro che soccorre o' Pirucchio (subito eliminata), dopo che Mimmo gli ha sparato. Se così fosse, i resuscitati post-mortem potrebbero essere addirittura due.

Secondo il sito Davide Maggio la produzione ha sempre girato dei finali alternativi e quello con Ciro vivo potrebbe essere uno di quelli, ma potrebbe anche trattarsi di una visione o uno dei tanti flashback.

È credibile che Silvestrini & Co. abbiano tentato delle soluzioni per andare incontro ai desideri dei fan, ma che si siano resi conto che ne avrebbe risentito la qualità della serie finora molto alta e all'insegna del realismo. Per cui anche la notizia di quei due minuti in più su Rai 2, da attendere come una scena post-credit della Marvel, sembra una mossa promozionale per aumentare lo share televisivo.

Mare fuori 3, la recensione: l'amore e il perdono rendono liberi

CHI RITROVEREMO NELLA QUARTA STAGIONE?

È quasi certo, quindi, che non rivedremo né Ciro né Gaetano nella quarta stagione (qui dettagli sull'inizio delle riprese e altre informazioni), ma come già promesso da Silvestrini Rosa Ricci ci sarà.

Mare fuori 2: Valentina Romani in una foto di scena della serie

Chi, invece, ha definitivamente chiuso il proprio arco narrativo sono Filippo (o' Chiattillo, interpretato daNicolas Maupas) e Naditza (Valentina Romani).

Mare fuori: Carolina Crescentini in una scena

Anche Paola Vinci, la direttrice del carcere interpretata da Carolina Crescentini non tornerà (sostituita nel suo ruolo da Lucrezia Guidone alias Sofia), almeno non nell'immediato, così come non dovrebbe tornare Liz, la guardia carceraria che si è licenziata al termine della terza stagione.

Mare fuori 3: una scena della terza stagione

Quel che è certo è che non rivedremo mai più il personaggio di Sasà. il giovanissimo che aveva commesso violenza carnale nei confronti di una coetanea non è piaciuto ai manager Rai, che hanno deciso di cancellarlo in modo spiccio dalla serie dopo la confessione.