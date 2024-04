Mare Fuori: gli USA vogliono farne un film. Alla regia Stefano Sollima?

Il successo di Mare Fuori sembra inarrestabile e le storie dei protagonisti della serie tv di Rai 2 sembrano ora destinate ad approdare sugli schermi americani. Il romanzo Le forme dell'amore scritto da Angela Lombardo, recentemente edito da Solferino e Rai Libri, secondo alcune indiscrezioni apparse online, verrà adattato in un film e alla regia potrebbe essere impegnato Stefano Sollima, la cui esperienza televisiva e cinematografica sembra sia stata considerata perfetta per la realizzazione del progetto.

Il libro destinato a diventare un film

Mare fuori 3: una foto di scena della serie

Il romanzo Mare Fuori - Le forme dell'amore è arrivato dopo il successo ottenuto dalla serie che, con gli episodi della quarta stagione, ha già superato quota 119 milioni di streaming su Rai Play. Il progetto televisivo ha inoltre dato vita a un adattamento teatrale diretto da Alessandro Siani e nel musical torneranno in scena i personaggi amati dai fan.

I numeri record ottenuti da Mare fuori in Italia hanno quindi attirato l'attenzione dei produttori americani, che hanno valutato potenzialmente molto redditizio l'investimento rappresentato dall'acquisto dei diritti del romanzo. Il libro di Angela Lombardo racconta in 12 capitoli la storia dei protagonisti che parlano in prima persona. L'IPM (Istituto di Pena Minorile) di Napoli che è al centro della serie, ritorna anche nel libro e come succede sul piccolo schermo ospita i ragazzi che sbagliano. C'è chi lo fa senza volerlo, chi pensa che il vero sbaglio sia stato farsi beccare, chi invece decide di compiere le proprie azioni con la consapevolezza di star facendo qualcosa di male.

All'esterno delle mura dell'istituto ci sono inoltre storie di personaggi come Carmine, Filippo, Naditza, Cardiotrap, Massimo, Paola, Edoardo e Teresa.

L'opera dà spazio ai racconti dei giovani e degli adulti e le fonti vicine alla produzione sostengono che la versione cinematografica americana avrà un approccio più dark e violento rispetto alla serie originale.

Un nuovo adattamento per il regista

Senza rimorso: Stefano Sollima sul set

Stefano Sollima dovrebbe quindi ritornare a occuparsi di un adattamento di un'opera letteraria dopo il successo ottenuto con Romanzo Criminale, tratto dall'opera di Giancarlo De Cataldo, ACAB - All Cops Are Bastard che aveva alla base il libro di Carlo Bonini, e, ovviamente, Gomorra - La Serie, ispirata al romanzo di Roberto Saviano.

Il film Suburra era invece basato sul libro di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, mentre è del 2016 la nuova collaborazione con Saviano con la trasposizione televisiva di ZeroZeroZero. Recentemente il regista italiano si era occupato anche dell'adattamento cinematografico di Senza rimorso, romanzo scritto da Tom Clancy.

Per ora il progetto è nelle primissime fasi di sviluppo e bisognerà attendere per scoprire quali attori saranno coinvolti, anche se il film sembra stia già attirando l'attenzione di alcune giovani star hollywoodiane.

Se siete arrivati fino a questo punto e non l'avete ancora capito, ci dispiace deludervi. La notizia è il nostro Pesce d'aprile, anche se non è da escludersi che in futuro diventi realtà.