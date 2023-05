Mare Fuori: Rosa Ricci festeggia lo scudetto del Napoli ballando e cantando (VIDEO e FOTO)

Alla Festa scudetto del Napoli, campione d'Italia 2022/2023, ha preso parte anche Maria Esposito, conosciuta come Rosa Ricci in Mare Fuori. L'attrice ha ballato e cantato con i tifosi, interpretando anche celebre la sigla della serie, l'hit generazionale 'O Mar For' che Matteo Paolillo ha eseguito sul palco del Concertone del Primo Maggio.

Dal 4 maggio, Napoli è diventata campione d'Italia. La squadra, allenata da Luciano Spalletti, ha ottenuto la certezza matematica dello scudetto dopo il pareggio ad Udine. I festeggiamenti per questa storica vittoria hanno coinvolto l'intera città. L'euforia ha contagiato anche molti personaggi dello spettacolo, alcuni dei quali hanno dovuto adempiere a una sorta di pegno. Ad esempio, Francesco Paolantoni è stato costretto a girare quasi nudo per le strade della città, in ottemperanza alla promessa fatta al programma televisivo Le Iene.

Maria Esposito, l'attrice che ha dato il suo volto a Rosa Ricci, uno dei personaggi più amati di Mare fuori, da grande tifosa del Napoli è scesa in piazza con gli amici a festeggiare lo scudetto.

Indossando la maglia del Napoli, Maria si è goduta i festeggiamenti sia nella notte magica dello scudetto che nei giorni successivi. Ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune scene che la ritraggono insieme alla folla di Napoli, in un tripudio di bandiere e fumogeni. Nella didascalia ha scritto "Ricomincio da 3". La squadra partenopea ha conquistato il suo terzo scudetto e i tifosi hanno reso omaggio al grande Massimo Troisi, richiamando il titolo del film con cui l'attore ha fatto il suo esordio sul grande schermo.

In altri video pubblicati sui social, Maria Esposito si scatena ai Quartieri Spagnoli ballando e cantando. In una clip, si può vedere l'attrice interpretare 'O Mar For', la sigla della serie televisiva. Maria sembra molto commossa, soprattutto per il coinvolgimento del pubblico..

In un altro video, la Rosa Ricci della serie di Rai 2 si scatena ballando sulle note di 'Malatia', la canzone di Ciccio Merolla diventata una hit grazie alle numerose condivisioni su TikTok..