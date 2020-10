Mank: Gary Oldman nelle suggestive foto del backstage di David Fincher

Gary Oldman in un'auto d'epoca nelle suggestive immagini backstage in bianco e nero che svelano i segreti della lavorazione di Mank, in arrivo a breve su Netflix.

Gary oldman compare nei panni dello sceneggiatore di Quarto potere Herman J. Mankiewicz nelle foto del backstage di Mank, biopic di David Fincher in arrivo su Netflix a breve.

le foto in bianco e nero, diffuse su Instagram dal direttore della fotografia Erik Messerschmidt, offrono uno sguardo sulla troupe e sulle tecnologie messe in campo per girare Mank.

Scritto in origine dal padre di David Fincher, Jack Fincher, Mank racconta la storia dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) e del lavoro sullo script di Quarto potere, diretto da Orson Welles. Negli anni '30, Mank ricostruisce le difficoltà produttive e la genesi di Quarto potere culminate in una bttaglia per i diritti tra Mankiewicz e Welles dopo che il film conquistò l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

Mank vede nel cast Lily Collins nei panni della segretaria di Mank, Rita Alexander, Tom Burke interpreta Orson Welles, Tom Pelphrey è il fratello di Mankiewicz, Joseph, Tuppence Middelton interpreta la moglie di Mank, Sara, mentre Arliss Howard è il cofondatore della MGM Louis B. Mayer, Sam Troughton è John Houseman, Ferdinand Kinsley è Ivring Thalberg, Joseph Cross è Charles Lederer, Jamie McShane interpreta Shelly Metcalf, Toby Leonard Moore è David O. Selznick e Monika Grossman interpreta Fraulein Freda.

