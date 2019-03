Mamma mia! su Netflix in streaming da oggi

Il marzo di Netflix vuol dire nuovissimi titoli nel già ricco catalogo del gigante dello streaming. In arrivo il musical Mamma mia!, diventato subito cult, con protagoniste Meryl Streep e Amanda Seyfried.

Il film diretto da Phyllida Lloyd è tratto dall'omonimo musical teatrale scritto da Catherine Johnson, che ha debuttato al West End di Londra nel 1999. Con solo 52 milioni di budget, Mamma Mia! è diventato un blockbuster da 600 milioni di incasso, un vero e proprio fenomeno mondiale. Il film oggi disponibile su Netflix è ambientato in Grecia e porta in scena una ragazza, Sophie Sheridan (Amanda Seyfried), sta per sposarsi e vorrebbe che il padre l'accompagnasse all'altare, ma non sa chi sia. La madre, Donna (Meryl Streep), che gestisce insieme alla figlia un hotel, Villa Donna, sulla piccola isola di Kalokairi, le dà quindi tre opzioni: Sam (Pierce Brosnan:), Harry (Colin Firth) e Bill (Stellan Skarsgård), i suoi tre amori dell'epoca, chiamandoli dopo anni per farli incontrare.

Mamma mia! ha portato a casa due nomination ai Golden Globes del 2009, per Meryl Streep e per Miglior Film, oltre a una candidatura ai Grammy e un Razzie vinto da Pierce Brosnan come peggior attore non protagonista. Visto l'enorme successo della pellicola, dieci anni dopo i produttori hanno deciso di portare in sala Mamma mia! Ci risiamo, sequel diretto del primo film, che unisce l'adolescenza di Donna all'età adulta di Sophie, in un mix irresistibile che ha portato nelle casse ben 400 milioni di dollari in tutto il mondo. L'album contenente la colonna sonora di Mamma mia! ha venduto oltre 2 milioni di copie, piazzandosi alla #1 negli Stati Uniti nell'agosto 2008.

Il musical basato sui successi degli ABBA è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix: questo mese sono arrivati tantissimi titoli, dai grandi classici, alle saghe da rivedere fino ai film per i più piccoli!