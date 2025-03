Amanda Seyfried entusiasta del suo nuovo musical Ann Lee: "Diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto"

La star di Mamma mia! pronta per tornare sul grande schermo in un nuovo film musicale dopo il franchise con Meryl Streep e Colin Firth.

Protagonista di un nuovo video per Vogue della serie Beauty Secrets, Amanda Seyfried si è soffermata sul suo prossimo film musicale, Ann Lee, definendolo un progetto inedito per la propria carriera.

Diretto da Mona Fastvold, il film è ora in fase di post-produzione e Seyfried interpreta l'omonima protagonista, figura realmente esistita e fondatrice del movimento religioso degli Shakers.

Il nuovo musical inedito con Amanda Seyfried

"Non so nemmeno come descrivere l'esperienza di girare Ann Lee - The Musical. È diverso da qualsiasi altra cosa io abbia mai fatto" ha dichiarato Seyfried "e penso anche da qualsiasi cosa chiunque abbia mai visto".

Amanda Seyfried in una scena di L'apparenza delle cose

L'attrice non ha potuto nemmeno prepararsi con le lezioni di canto, in quanto impegnata nelle riprese di The Dropout:"Ma andava bene così, perché il canto non era tanto tecnico; era più che altro sentire l'essere umano. Canto attraverso la sofferenza, attraverso la gioia. Dovevo muovere il mio corpo in modi che non userei mai mentre registro una canzone. Vedrete".

Amanda Seyfried descrive l'esperienza sul set di Ann Lee

Nell'intervista a Vogue, Amanda Seyfried ha confessato che si è trattato di un set estenuante ma al tempo stesso incredibilmente appagante, in cui è riuscita a mettersi a nudo, ballare, cantare:"È un'esperienza che nessuno ha mai vissuto, anche perché Mona non aveva mai fatto nulla di simile".

La sceneggiatura di Ann Lee è stata scritta da Mona Fastvold insieme al compagno Brady Corbet, regista di The Brutalist, per il quale entrambi sono stati recentemente candidati all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

Amanda Seyfried in una scena di Mamma mia!

Il cast di Ann Lee comprende anche Thomasin McKenzie, Lewis Pullman e Christopher Abbott. Amanda Seyfried è conosciuta per aver recitato in Mean Girls e nei panni di Sophie nel franchise Mamma mia!