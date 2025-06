Mamma Mia 3, Pierce Brosnan: "Forse scopriremo chi è il padre biologico di Sophie”

Pierce Brosnan ha acceso la miccia che i fan aspettavano da anni. In un'intervista promozionale per la sua nuova serie MobLand, l'attore ha lasciato trapelare che Mamma Mia 3, ancora non ufficialmente confermato, potrebbe finalmente risolvere uno dei dilemmi più longevi della commedia musicale: chi è davvero il padre biologico di Sophie?

Il personaggio di Amanda Seyfried, cresciuto tra le canzoni degli ABBA e l'incertezza su tre possibili padri, potrebbe presto ricevere una risposta definitiva. O forse no.

Sam, Harry o Bill? Il toto-papà riparte in vista di Mamma mia 3

Mamma mia!

La teoria più accreditata continua a puntare su Sam Carmichael, l'architetto dal cuore spezzato interpretato proprio da Pierce Brosnan. Alcuni dettagli sparsi nei primi due film - come la passione per il disegno e il tempo trascorso con Donna (Meryl Streep) - sembrano confermare questa ipotesi.

Ma anche Bill (Stellan Skarsgård), con i suoi tratti nordici e il legame emotivo con Sophie, resta un serio contendente. Harry (Colin Firth), invece, ha sempre avuto meno spazio ma... mai dire mai in un musical dove tutto può cambiare con una canzone.

Il rischio di rompere l'incantesimo

Meryl Streep in Mamma Mia! Ci risiamo

Rivelare la verità potrebbe però essere un'arma a doppio taglio. La magia di Mamma Mia! ha sempre risieduto nell'idea che la famiglia non sia solo una questione di sangue, ma di scelta e affetto condiviso. I tre uomini, consapevolmente, hanno deciso di essere padri insieme. Dare un volto definitivo al "vero" padre potrebbe minare proprio quel messaggio inclusivo e giocoso che ha conquistato milioni di spettatori.

Nessuna conferma ufficiale per Mamma Mia 3

Il film non è ancora in produzione, ma la produttrice Judy Craymer ha più volte ribadito di avere il progetto nel cassetto. Le riserve espresse da Benny Andersson degli ABBA nel 2023, che parlava di un sequel come "un sogno un po' ingenuo", non hanno fermato i rumors. E ora che anche Brosnan gioca con le aspettative, la curiosità è alle stelle.

Il dilemma resta però aperto: il pubblico vuole davvero sapere... o preferisce rimanere con il dubbio?