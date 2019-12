Mamma, ho perso l'aereo: Sylvester Stallone diventa Kevin McCallister nel video deepfake

Sylvester Stallone si trasforma in Kevin McCallister nella videoparodia deepfake di Mamma, ho perso l'aereo (Home Alone) intitolata Home Stallone. Il volto di Stallone viene innestato sul corpo del piccolo Macaulay Culkin dando vita a un video decisamente strano in cui Stallone rimane solo a casa per Natale.

Mentre la maggior parte dei video deepfake usano l'audio originale, Home Stallone va oltre avvalendosi di un imitatore di Sylvester Stallone per ridoppiare Macaulay Culkin. Inoltre il video non include i banditi Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern), che nel film originale tentano di fare irruzione a casa del protagonista, ma si focalizza sulle scene incentrate su Kevin come l'urlo davanti allo specchio dopo essersi applicato il dopobarba.

Disney+ ha da poco annunciato un reboot di Mamma, ho perso l'aereo in preparazione, accolto dalle proteste dei fan affezionati al cult natalizio.

