Mamma, ho perso l'aereo: la produzione del reboot Disney+ è quasi terminata

A quanto pare non manca molto al termine dei lavori del reboot di Mamma, ho perso l'aereo, attualmente in produzione per Disney+.

Annunciato nell'estate del 2019, il reboot di Home Alone a.k.a. Mamma, ho perso l'aereo in sviluppo per Disney+ sembrerebbe finalmente essere vicino al completamento.

Macaulay Culkin interpreta Kevin in Mamma, ho perso l'aereo

Le riprese del film che vedrà protagonista il giovane Archie Yates (l'adorabile Yorki di Jojo Rabbit) sarebbero infatti state quasi ultimate, per quanto lentamente, nonostante i continui stop e rinvii dovuti alla pandemia, come ha raccontato anche una delle star della pellicola, Keenan Thompson, ai microfoni di Watch What Happens Live.

"Sono state delle riprese davvero lunghe" ha affermato l'attore "Abbiamo iniziato in Canada, ma poi ci siamo dovuti fermare, e tornare sul set in un secondo momento a causa della pandemia. È stato tutto alquanto altalenante, cercare di completare i lavori a più riprese".

"Ma credo che siano molto vicini alla fine" ha poi aggiunto "Ho dovuto registrare dei dialoghi aggiunti (ADR) recentemente, quindi dovremmo essere alle battute finali. Non manca molto".

Diretta da Dan Mazer (A Prova di Matrimonio, Nonno Scatenato), la pellicola vedrà nel cast anche Rob Delaney, Ellie Kemper, Chris Parnell, Ally Maki, Pete Holmes, Timothy Simons e Aisling Bea.

Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori: svelato il nome del loro primo figlio

La reazione del pubblico alla notizia della realizzazione di un reboot di un film così iconico, un vero proprio cult anni '90 e delle festività natalizie, è stata piuttosto mista, con una prevalenza di opinioni negative, molte delle quali riecheggiano l'opinione del regista dell'originale, Chris Columbus: "Qual è il punto? Sono un fervido sostenitore del fatto che non servano remake di film che hanno una longevità come quella di Home Alone. Non riuscirai a creare di nuovo la stessa magia. Quindi perché farlo?".