Mamma ho perso l'aereo, Rob Schneider: 'Il sequel è migliore, mica proiettano il primo film ogni Natale'

Rob Schneider ha partecipato in qualità di ospite al Fox News Saturday Night, e ha parlato dei suoi film natalizi preferiti, soffermandosi su un lungometraggio al quale ha partecipato: Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, sequel del 1992 dell'opera campione d'incassi di due anni addietro, Mamma, ho perso l'aereo, con protagonista, in entrambi i film, Macaulay Culkin.

Secondo Schneider, il sequel è migliore del primo film che, a differenza di quanto accade in Italia, non viene trasmesso sempre ad ogni festività:"Mamma, ho perso l'aereo è solo il racconto di una famiglia che non sa come prendersi cura dei propri figli. Invece, Mamma, ho riperso l'aereo è effettivamente un film che parla dell'ingegno di un bambino e... anche di una famiglia che non sa tenere d'occhio i propri figli" ha scherzato l'attore. Mamma, ho perso l'aereo sarà in onda domani sera, martedì 7 maggio, alle ore 21.15 su Twentyseven.

Macaulay Culkin interpreta Kevin in Mamma, ho perso l'aereo

Film natalizi

Nel sequel, Rob Schneider interpreta Cedrick, il fattorino del Plaza Hotel, l'albergo di New York nel quale alloggia Kevin. Con la sua consueta ironia, Schneider ha sottolineato che all'epoca la sua chioma era ancora molto folta, prima di virare il discorso sugli altri titoli natalizi che preferisce rivedere durante le feste.

Meglio Die Hard di Gremlins, secondo l'attore:"Amo Gremlins ma Die Hard ha semplicemente una maggiore atmosfera natalizia, con psicopatici inclusi". Un altro personaggio molto apprezzato da Schneider è il Grinch:"Chuck Jones che fa il Grinch è così bello, così divertente. È uno dei momenti preferiti della mia infanzia, con tutta la famiglia che ride del piccolo cane, così piccolo perché il Grinch gli mette le corna e lui cade. E poi guida la slitta cercando di fare la renna. È meraviglioso, divertentissimo". E tra Frosty the Snowman e Rudolph la renna? Schneider non ha dubbi:"Frosty è più divertente ma con Rudolph i bambini possono immedesimarsi perché ogni bambino si è sentito escluso dal gruppo in un certo momento".

Veterano della commedia made in USA, Rob Schneider ha partecipato nel 2022 al film Netflix Home team, l'ultima sua apparizione sullo schermo, mentre nel 2023 ha partecipato al doppiaggio del film d'animazione Leo.