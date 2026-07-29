Mamma ho perso l’aereo, Disney prepara il reboot e corteggia Macaulay Culkin

Disney potrebbe aver finalmente trovato il modo giusto per riportare Mamma, ho perso l'aereo sul grande schermo. Dopo diversi tentativi incapaci di replicare il successo dei primi film, lo studio starebbe cercando di recuperare l'ingrediente che il pubblico associa più di ogni altro alla saga: Macaulay Culkin, l'indimenticabile interprete di Kevin McCallister.

Al momento non esiste ancora un annuncio ufficiale, ma le indiscrezioni raccontano di contatti sempre più concreti. L'attore sarebbe stato visto, infatti, negli studi Disney e la casa di Topolino avrebbe un forte interesse nel coinvolgerlo in un nuovo capitolo. Un'operazione nostalgica? Certo, ma con un'idea narrativa che potrebbe evitare il semplice effetto fotocopia.

Mamma, ho perso l'aereo: Disney vuole a tutti i costi Macaulay Culkin

Macaulay Culkin è Kevin McCallister in Mamma, ho perso l'aereo

A riportare le informazioni è il giornalista Matt Belloni, che nel podcast The Town ha descritto un corteggiamento particolarmente serrato da parte della Disney. Secondo Belloni, Macaulay Culkin starebbe ricevendo attenzioni eccezionali in vista di un possibile ritorno nel franchise abbandonato oltre trent'anni fa.

Lo studio potrebbe persino offrirgli la possibilità di realizzare un progetto personale in cambio della partecipazione al nuovo Mamma, ho perso l'aereo. La classica formula hollywoodiana del "un film per te, uno per noi", utilizzata per convincere attori e registi a lavorare su produzioni commerciali particolarmente importanti.

"Ho parlato con persone che hanno sentito l'idea ed è davvero ottima per un reboot di Mamma, ho perso l'aereo con Macaulay Culkin", ha dichiarato Belloni. "Se accadesse e rilanciassero il franchise, sarebbe qualcosa di enorme per i prossimi dieci anni".

Il coinvolgimento dell'attore sarebbe un vero colpo da maestro. Nonostante sia rimasto lontano a lungo dalle grandi produzioni, Culkin ha riconquistato negli ultimi anni l'affetto del pubblico. E ogni Natale, tra repliche televisive e maratone in streaming, le disavventure di Kevin continuano a coinvolgere nuove generazioni di spettatori.

Nel reboot un Kevin adulto alle prese con suo figlio?

Macaulay Culkin

La possibile trama nasce da un'idea raccontata dallo stesso Culkin durante il tour teatrale A Nostalgic Night with Macaulay Culkin. L'attore aveva spiegato che non sarebbe stato del tutto contrario a tornare, purché il progetto avesse qualcosa di nuovo da dire.

Il suo Kevin sarebbe oggi un padre single, alle prese con un rapporto complicato con il figlio. Dopo essere stato lasciato fuori casa, il protagonista dovrebbe affrontare una serie di trappole costruite dal ragazzo per impedirgli di entrare. Questa volta, quindi, sarebbe Kevin a subire quelle invenzioni domestiche che da bambino utilizzava contro i ladri.

"La casa è una specie di metafora del nostro rapporto", aveva spiegato Culkin. L'obiettivo del personaggio sarebbe quindi riuscire a rientrare nell'abitazione e, allo stesso tempo, "tornare nel cuore di suo figlio".

Non è chiaro se Disney voglia utilizzare proprio questa storia, né quando il film potrebbe arrivare nelle sale o in streaming. Prima servirebbero una sceneggiatura, un regista e l'accordo definitivo con Culkin. Un'uscita nel Natale 2027 appare difficile se non impossibile, considerando gli altri grandi titoli Disney già previsti. Il 2028 potrebbe rappresentare una finestra più realistica. Dopo tanti falsi tentativi, Kevin McCallister riuscirà davvero a tornare a casa?